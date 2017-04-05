Cumhuriyet iddianamesinden: PKK'nın siyasi kanadının eş başkanı Fetullahçıların elinde yetiştirilmiştir!

Silivri Cezaevi'nde 5 aydır tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticileri hakkında hazırlanan iddianamede, PKK ile 'FETÖ' arasında bağlantı olduğu iddiası yer aldı. İddianamede, "Bölücü terör örgütünün siyasi kanadının eş başkanını Fethullahçı ekibin yetiştirdiği" ileri sürüldü.

Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Cumhuriyet iddianamesinin 50. sayfasında şöyle dendi:

"Bölücü terör örgütü PKK ile FETÖ işbirliği yeni olmayıp bu iki örgüt arasında zaman zaman amaç birliği, iş birliğine dönüşmüştür. Bölücü örgütün şehir yapılanmasında Fetullahçı birçok kimse görev almıştır. Siyasi kanat için eş başkan Fetullahçı ekibin elinde ve evinde yetiştirilmiştir. FETÖ yöneticilerinden Ekrem Dumanlı’nın gizlice arka kapıdan girip bir belediye başkanıyla görüşmesi sonrasında seçimlerde bölücü örgütün siyasi kanadını desteklemişlerdir."

O eş başkan kim?

İddianamede “bölücü terör örgütünün siyasi kanadı” ile hangi siyasi partinin, ya da bu siyasi partinin hangi “eş başkanının” Fethullahçılar tarafından”yetiştirildiği” konusunda ise ayrıntı verilmedi. İddianamenin sızması ile birlikte, Ankara siyasi kulislerinde, "kim bu eş başkan" sorusu sorulmaya başlandı.