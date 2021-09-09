Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşunun 98. Yılı; Taksim Anıtı'nda tören düzenlendi

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşunun 98. Yılı vesilesiyle parti yöneticileriyle beraber Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk bıraktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun çelenk bıraktıktan sonra şöyle konuştu:

"Büyük Atatürk,

Sayın Genel Başkanım,

Temellerini 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresinde attığınız, 9 Eylül 1923'te de kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bugünkü mirasçıları olarak huzurunuzdayız.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin emperyalizm karşısındaki kararlığını, Kuvayı Milliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini, 98'nci kuruluş yıldönümümüzde de yüreğimizde taşıyoruz. Yegane amacımız, güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir ülke inşa etmektir. ilke ve Devrimleriniz ile I I . Yüzyıla Çağrı Beyannamemizin ışığında kuracağımız halkın iktidarında, ülkemizi, işaret ettiğiniz gelişmiş medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyacağımıza söz veriyoruz.

Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecektir.

Mazlum milletlere umut ışığı olan Anadolu Devrimi'nin mimarları olarak size ve silah arkadaşlarınıza, hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere, demokrasi mücadelesinde, pandemi sürecinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz."