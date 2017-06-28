Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi anılıyor

Cumhuriyet gazetesinin kurucusu, milletvekili, yazar Yunus Nadi Abalıoğlu, ölümünün 72. yıldönümünde, Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarı başında bugün saat 12.00’de anılacak.

Yunus Nadi kimdir?

Yunus Nadi, 1879’da Fethiye’de Seyidler köyünde doğdu. Rodos Adası’ndaki Süleymaniye Medresesi ve Galatasaray Lisesi’nde okuduktan sonra hukuk öğrenimi gördü. Gazetecilik ve yazarlık hayatına Baba Tahir’in çıkardığı Malumat gazetesinde başladı. Meşrutiyetin ilan edilmesi üzerine İstanbul’a dönerek İkdam ve Tasvir-i Efkâr gazetelerinde yurt sorunlarını işleyen yazılarıyla dikkat çekti.

1910’da Selanik’te çıkan İttihat ve Terakki’nin yayın organı Rumeli gazetesinde başyazarlık yaptı. Ertesi yıl Mebusan Meclisi’ne Aydın milletvekili olarak katıldı. 1918’de kurduğu Yeni Gün gazetesinde, işgal devletlerine karşı yazdığı yazılardan dolayı tutuklanacağını anlayınca 1920’de Ankara’ya kaçtı. Gazetesini Anadolu’da Yeni Gün adıyla çıkarmaya devam etti. Aynı yıl Muğla milletvekili oldu. Yunus Nadi, 7 Mayıs 1924’te İstanbul’da kurduğu Cumhuriyet’in ilk sayısında gazetesinin “Vazgeçilmez varlık nedenini ve yayın politikasını”, “Cumhuriyet sadece Cumhuriyetin, bilimsel ve yaygın ifadesiyle demokrasinin savunucusudur. Cumhuriyet ve demokrasi fikir ve esaslarını yıkan ve yıkmaya çalışan her kuvvetle mücadele edecektir. Memlekette halkın halk tarafından halk için idaresi bizim idealimizdir. Ve biz yalnız bu idealin esiriyiz. Başka bir kuvvetin değil” sözleriyle anlatmıştı. Yaşamını yitirene dek Cumhuriyet gazetesinde başyazarlık yaptı.