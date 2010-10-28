Cumhuriyet Gazetesi'nden resepsiyon

T24- Cumhuriyet Gazetesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ankara'da 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ün de katıldığı bir resepsiyon düzenledi.





Ev sahipleri Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer; Cumhuriyet Bayramı, fikir gazeteciliği ve basın özgürlüğü üzerine değerlendirmelerde bulundukları konuşmalar yaptılar.















Geceye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, DSP Genel Başkanı Masum Türker, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt ile eşi Ferda Paksüt, CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Rahşan Ecevit, bazı gazete ve televizyonların temsilcileri, köşe yazarları ile çok sayıda davetli katıldı.



Resepsiyonda konuşan Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç, "Fikir suçu gibi çağ dışı bir kavramdan henüz kurtarılamamış olması Türkiye'nin en önemli eksikliklerinden birini oluşturuyor" dedi.







Türkiye'de basının bir takım sorunlarının olduğunu dile getiren Erinç, 21 Ekim 1840'da Tercüman-ı Ahval Gazetesinin kurulması ile Türkiye'de fikir gazeteciliğinin başladığını belirtti. Fikir gazeteciliğinin başlamasının üzerinden geçen uzun süreye rağmen başta Mustafa Balbay olmak üzere 47 gazetecinin cezaevinde olduğunu anımsatan Erinç, "Fikir suçu gibi çağ dışı bir kavramdan henüz kurtarılamamış olması Türkiye'nin en önemli eksikliklerinden birini oluşturuyor" dedi.



Erinç ayrıca Cumhuriyet Gazetesi'nin kurulduğu günden bu yana laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu özelliklerinin değişmemesi için çaba harcadığını ve bundan sonra da harcamaya devam edeceğini bildirdi.



Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer ise "Cumhuriyetin kurulduğu o günlerden bugünlere nasıl bir Türkiye'nin hayal edildiğini akıllara getirmemek olası değil. Herhalde o günlerden bugüne bakıldığında Türkiye'nin her alanda ayrışma ve bölünme içinde bulunduğu, anlamsız tartışmalarla zamanını geçiren bir ülke olacağı düşünülememişti. Ülkemizin ve ulusumuzun içinde bulunduğu ve kurucu kadronun öngörmediği bu gidiş karşısında bir an önce bilinçle, yeniden Atatürk'ün gösterdiği hedef ve amaçlar doğrultusunda 1923 devrimi ile kurulmuş cumhuriyetin rayına bir an önce oturtulmasını gönülden diliyoruz" dedi.





Hayatını kaybeden gazetecileri de anan Çakırözer'in "Evrensel hukuka aykırı olarak 600 gündür özgürlüğünden mahrum bırakılan Sayın Mustafa Balbay'a da buradan hepimiz adına sevgi ve saygılarımızı sunuyorum" sözleri davetliler tarafından alkışlandı.

Gecede gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Çankaya Köşkü'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılıp katılmayacağına ilişkin soru üzerine, resepsiyona katılmayacağını belirtti. Sav, "Ben bu tür resepsiyonlara zaten belli bir dönemdir gitmiyorum. Buna da gitmemi gerektiren özel bir durum yok" dedi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün düzenleyeceği 29 Ekim Resepsiyonu’na ikatılımına lişkin sorular üzerine "Henüz karar vermedik" dedi. Kılıçdaroğlu, bir başka soru üzerine de "Ben zaten sadece bir kez, 2003 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde Köşk’te resepsiyona katıldım" dedi.



Kılıçdaroğlu, resepsiyona ilişkin gündüz saatlerinde gazetecilere yaptığı açıklamada ise "CHP grubunu serbest bıraktık. Bu ülkede yoksulluk var, açlık var. Ben resepsiyona gitsem ne olur, gitmesem ne olur. Ne böyle bir önyargımız var ne de Sayın Cumhurbaşkanı’na karşı bir önyargı besliyoruz. Boykot havamız da söz konusu değil aslında" dedi.



















