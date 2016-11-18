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Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin tutukluluğuna itiraza ret!

Gazeteye yönelik soruşturmayı yürüten savcının 'FETÖ'den yargılandığı ortaya çıkmıştı

18 Kasım 2016 23:04

Cumhuriyet Gazetesi ve imtiyaz sahibi Cumhuriyet Vakfı yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan icra kurulu başkanı Avukat Akın Atalay ile gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişinin tutuklanmalarına yapılan itiraz nöbetçi 9. Sulh Ceza Hakimliği'nce reddedildi.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Gazetesi ile Cumhuriyet Vakfının 16 yöneticisi hakkında ‘FETÖ’den yargılandığı ortaya çıkan Savcı Murat İnam’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İcra Kurulu Başkanı Avukat Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yayın Danışmanı ve yazarı Kadri Gürsel, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Karasinir, Avukat Bülent Utku, Güray Tekin Öz, Avukat Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik, Karikatürist Musa Kart ve Cumhuriyet Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay tutuklanmıştı. Yazar Engin Aydın ile Hikmet Çetinkaya'nın yaşları ve sağlık durumlarını dikkate alınarak Cumhuriyet Savcılığı’nca ifadeleri alınarak, haklarında yurtdışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakılmıştı.

FETÖ'den yargılanan savcının iddianamesinde süpriz tanıklar

Cumhuriyet gazetesinin 10 yönetici ve yazarının tutuklandığı soruşturmayı yürüten savcı Murat İnam’ın ‘FETÖ’ şüphelisi olarak yargılandığı ‘Selam Tevhid’de Kumpas’ davasının tanıklarının İstanbul Başsavcılığı’na atanan İrfan Fidan, Cumhuriyet soruşturmasına da nezaret eden Başsavcıvekili Mehmet Akif Ekinci, eski İstanbul Cumhuriyet başsavcıvekilleri Oğuzhan Atamtürk Uyar ve  Ali Cengiz Hacıosmanoğlu ile Terörle Mücadele Şube’de görevli polis amiri Özgür Taşdemir olduğu ortaya çıktı. İddianamenin "Deliller" bölümünde yer verilen savcıların tanıklık beyanlarında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a kadar binlerce kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak dinlendiği ‘Selam Tevhid Soruşturması’yla ilgili çarpıcı detaylar yer aldı.

 

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