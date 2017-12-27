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CUMHURİYET GAZETESİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA  15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği, Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu

27 Aralık 2017 18:54

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği, Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu. 
Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği üyeleri basın açıklaması yaptı. Dernek başkanı Tarık Solak tarafından okunan açıklamada, \"Cumhuriyet Gazetesi ile  Cumhuriyet Gazetesi internet sitesinde yer alan, \'AKP yanlısı milislere KHK kalkanı\' başlıklı haberlerde, şehit ve gazilerimizin terörist bir yapı olarak gösterilmesi bizleri oldukça rencide etmiştir. Bu haberleri yapan tüzel ve gerçek kişi veya kişilerden, davacı ve şikayetçiyiz\" denildi. Daha sonra savcılığa giden topluluk adına dernek başkanı Tarık Solak, suç duyurusunda bulundu. 

Görüntü Dökümü:
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- Basın açıklaması 
- Genel ve detay görüntüler
 

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