Cumhuriyet gazetesi, Enver Aysever ile yollarını ayırdı

Cumhuriyet gazetesi, yazarı Enver Aysever ile yollarını ayırdı.

Enver Aysever Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar; Az önce Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni dostum Aykut Küçükkaya aradı gazetedeki yazarlık sürecimin sonlandığını söyledi. Bu dönemde verdiği desteğe teşekkür ederim. Gazetenin emekçilerine yollarında başarı dilerim." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "Yaşam Boyu Eğitim Projesi" kapsamında "okur yazarlık" atölyesini adrese teslim ihaleyle aldığı haberlerine ilişkin olarak "Hayatımda hiçbir ihaleye girmedim, herhangi bir ihale sürecinde olmadım." açıklamasını yaptı. Aysever, atölye karşılığında söz edilen 238 bin lira ödeme ile de ilgisinin olmadığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gazeteci-yazar Enver Aysever'in, "Yaşam Boyu Eğitim Projesi" kapsamında kurulacak olan "okur yazarlık" atölyesi için yapılan ihalenin iptal edileceğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Söz konusu eğitimlere ilişkin hizmet alımı açık ihale ile yapılmış, 14 gün ilanda kalmıştır. Ülke genelinde 5 firmanın teklif sunduğu ihale sonucu 238 bin 500 lira bedelle sonuçlanmıştır. Süreç olabilecek en şeffaf şekilde, açık olarak gerçekleştirilmiştir.

Hizmet alımı kapsamına eğitimin yanı sıra konaklama, ulaşım ve yemek giderleri dahil edilmiş, ancak eğitimlerin online olması durumunda eğitim bedeli harici kalemlerde ödeme yapılmayacağı da belirtilmiştir. Bugün gelinen nokta itibariyle pandemi kaynaklı kısıtlamaların henüz sona ermemesi nedeniyle eğitimlerin online yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 58 bin 500 liralık kısma ilişkin hak edişlerde ödeme yapılmayacaktır.

Ayrıca eğitimlerin, 9 aylık periyotta ayda 1 kez olacak şekilde revize edilmesi nedeniyle sadece 90 bin liralık eğitim hizmet bedeli ödenmesi ön görülmektedir. 3'er aylık periyotlarda, toplamda 60 kişi yazarlık atölyesi ve yaşam boyu eğitim hizmetlerine katılabilecektir. Toplamda 36 saat yapılacak eğitimler 20'şer kişilik kontenjanla 3 aylık periyotlarda gerçekleştirilecektir.

Özetle 9 aylık eğitim programı için Belediyemiz tarafından yapılacak ödeme miktarı 90 bin TL'dir.”

Enver Aysever dün, medyadakilere mal varlığını açıklama çağrısında bulunmuştu.