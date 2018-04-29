Cumhuriyet gazetesi davasının ikinci duruşması başlıyor

Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına yönelik açılan davanın ikinci duruşması bugün Silivri'de yapılacak.

Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, yazar Kadri Gürsel ve muhabir Ahmet Şık'ın tahliye talepleri bir kez daha değerlendirilecek.

Gazetenin 158 gündür tutuklu bulunan muhasebe çalışanı Emre İper de savunma yapacak.

24 Temmuz'da Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. 5 gün süren duruşmalarda sanıklardan karikatürist Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Utku ve Önder Çelik, vakfın Danışma Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Kemal Güngör, Okur Temsilcisi Güray Öz, köşe yazarı Hakan Kara ve Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay tahliye edilmişti.

Gazete çalışanları Sabuncu, Atalay, Gürsel ve Şık'ın yanı sıra Jeansbiri adlı Twitter hesabını kullanmakla suçlanan Kemal Aydoğdu'nun ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

Ahmet Şık'ın savunmasında kullandığı ifadeler için suç duyurusunda bulunulması talebi de mahkeme heyetince kabul edilmişti.

Şık tutukluluğuna ilişkin kararın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada çıkan karar diyor ki 'Size diz çöktüreceğiz...'. Bütün zorbalar, tüm tetikçileriyle bu organize örgütün tüm adamları bilsinler ki- kendi adıma diyorum, buna tüm arkadaşlarımı da dahil ediyorum- ben sadece anne babamın elini öpmek için eğildim. Bundan sonra da böyle devam edeceğim."

İddianamede, Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerine 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme' ve 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlamaları yöneltiliyor.

Ayrıca gazetenin yayın politikasının son üç yıllık dönemde, bilhassa da 15 Temmuz darbe girişimine giden süreç ve sonrasında değişime uğradığı belirtiliyor.

İddianamede, gazetenin 'yıkıcı ve bölücü' haberlere imza atma, 'terör örgütleri liderlerinin ve yöneticilerinin şiddet çağrısı yapan açıklamalarına yer verme' ve 'terör örgütü liderlerini sevimli ve meşru gösterme' gibi suçlamalara da yer veriliyor.