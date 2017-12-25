T24 LogoT24 Logo
Gündem

CUMHURİYET GAZETESİ DAVASINDA TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ 

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA  Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada, mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Emre iper, Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tahliye taleplerini reddetti

25 Aralık 2017 21:08

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA 
Cumhuriyet Gazetesi\'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada, mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Emre iper, Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu\'nun tahliye taleplerini reddetti. Sanık avukatlarının reddi hakim taleplerini değerlendirmesi için dosyanın bir üst mahkemeye gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmanın 9 Mart tarihinde Silivri\'de görülmesine karar verdi. 
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 5. celsesi sona erdi. Mahkeme ara kararını açıklarken, gazetecileri ve izleyicileri salona almadı. 

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ
Kararda, tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Emre iper, Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu\'nun, kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle tahliye taleplerinin reddine karar verildi. 

ÜYE HAKİM; ŞIK ATALAY VE SABUNCU\'NUN TAHLİYESİ YÖNÜNDE KARAR VERDİ
Karar oy çokluğuyla alındı. Bir üye hakim, sanıklar; Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık\'ın delil karartma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliyeleri yönünde oy kulandı.  

REDDİ HAKİM TALEBİ ÜST MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ
Mahkeme heyeti, reddi hakim talebinin de gerekçeleriyle birlikte dosyaya sunulmasıyla birlikte bir üst mahkeme olan İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilmesine karar verdi.

DURUŞMA SİLİVRİ\'YE ALINDI
Heyet; yargılamanın düzeni, seyirci müdahalesi, sayının çokluğu ve güvenlik gerekçesiyle duruşmanın 9 Mart\'ta Silivri Cezaevi Yerleşkesi\'nde bulunan duruşma salonunda yapılmasına karar verdi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberTÜRKDHA  Cumhuriyet GazetesiAhmetMurat Sabuncu EmreAkın AtalayAhmet Kemal AydoğduSanıkMartSilivriAğır Ceza MahkemesiMahkemeTALEPLERİ REDDEDİLDİ KarardaHAKİM;ATALAY VE SABUNCU TAHLİYESİ YÖNÜNDE KARAR VERDİ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24