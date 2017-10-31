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Cumhuriyet Gazetesi davasında ara karar...

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Gazetesi'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı

31 Ekim 2017 23:34

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Gazetesi\'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Emre İper ve Ahmet Kemal Ayoğdu\'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşmaların 25-26 Aralık\'ta yapılacağını belirten mahkeme başkanı, bir sonraki celsede esas hakkında mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının duruşma savcısına gönderilebileceğini belirtti.   
Çağlayan\'da bulunan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, 19.30\'da mahkeme heyetinin ara kararını açıkladı. Karara göre, tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Emre İper ve Ahmet Kemal Ayoğdu\'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Başkan Dağ, bir üye hakimin; Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay\'ın tahliyesi yönünde oy kullandığını ancak kararın oy çokluğuyla alındığını belirtti. 

ÜYE HAKİM; ŞIK, SABUNCU VE ATALAY İÇİN TAHLİYE İSTEDİ
Karşı oy kullanan üye hakimin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi; \"Sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, tanıkların büyük ölçüde dinlenmiş olması, bu sanıklar hakkında delillerin toplanmış olduğu da gözetildiğinde delil karartma ihtimallerini bulunmayışı ve sanıkların sabit ikametgah sahibi oluşu, adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada ölçülü olması hususları gözetilerek tahliyelerine karar verilmesi kanaatinde olduğumdan çoğunluğun tutukluluk halinin devamına yönelik kararına katılmıyorum\" 

MAHKEME BAŞKANI: DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLEBİLİR 
Firari sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır hakkındaki yakalama kararının beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, bir sonraki celsede Doğan Satmış, Mehmet Faraç ve Leyla Tavşanoğlu\'nun tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşmaların 25-26 Aralık\'ta yapılacağını belirten mahkeme başkanı, bir sonraki celsede esas hakkında mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının duruşma savcısına gönderilebileceğini belirtti.   
 

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