Cumhuriyet gazetesi davası: Kadri Gürsel tahliye edildi

Cumhuriyet gazetesinin 18 çalışanı ve yöneticisinin de aralarında olduğu 20 kişi hakkındaki davanın 3. duruşmasında gazetenin yazarlarından Kadri Gürsel'in tutuksuz yargılanması kararı çıktı.

Mmahkeme, Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Üçüncü duruşmada başka tahliye olmadı. Dava 31 Ekim 2017 tarihine ertelendi.

Savcı tutuklu sanıkların tamamı için "mevcut delil durumunu" gerekçe göstererek tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etmişti.