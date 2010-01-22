'Cumhuriyet gazetesi Balbay nedeniyle dinlendi'

T24 - Adalet Bakanı Ergin, gazeteci Mustafa Balbay'ın, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'na ait telefondan şüpheli görüşmeler yaptığının tespit edilmesi üzerine, ilgili ve yetkili mahkeme tarafından iletişimin dinlenmesi kararı alındığını belirtti.



Sadullah Ergin, ''Şüpheli görülen tüm telefon görüşmelerinin delil olması sebebiyle mahkemenin takdirine sunulmak üzere dosyaya konulduğunu'' ifade etti.



Ergin, CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in ''Ergenekon davası kapsamında, Mustafa Balbay'ın üzerinden 14. Ağır Ceza Mahkemesi ve daha sonra 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nun telefonlarının dinlendiğine'' ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Gazetenin Ankara Bürosu'nun telefon numaraları hakkında, ''Mustafa Balbay'ın bu numaradan şüpheli görüşmeler yaptığının tespit edilmesi üzerine, ilgili ve yetkili mahkemeden iletişimin dinlenilmesi kararı alındığı; şüpheli görülen tüm telefon görüşmelerinin delil olması sebebiyle mahkemenin takdirine sunulmak için dosyaya konulduğunu'' belirten Ergin, şunları kaydetti:



''Söz konusu görüşmelerin; tesadüfen elde edilen delil niteliğinde şüpheli görüldüğünden soruşturma dosyasına konulduğu, şüpheli olmayan, günlük hayat ve özel hayata ilişkin görüşmelerin hiçbirinin dosyaya konulmadığı, soruşturmada Cumhuriyet savcısının iddiasını her türlü delille ispatlayabileceği, delillerin takdirinin ise mahkemeye ait olduğu, anılan Başsavcılık tarafından yürütülen söz konusu soruşturmada yüzlerce iletişim tespitlerinden sadece şüpheli olan telefon görüşmelerinin, mahkemece şüpheli Mustafa Balbay ile ilgili iddiaları kuvvetlendirme amacıyla soruşturma dosyasına konulduğu bildirilmiştir.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın (Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesiyle yetkili bölümü) bazı Cumhuriyet savcıları ile İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli bazı hakimler hakkında değişik kişiler tarafından, değişik tarihlerde verilen değişik ihbar ve şikayet dilekçelerinde ileri sürülen konular ile yapılacak inceleme sırasında ortaya çıkabilecek diğer hususlarla ilgili olmak üzere, keyfiyetin Adalet müfettişleri tarafından incelenmesi ve delil elde edildiğinde soruşturmaya geçilmesi yönünde Bakanlığımızca 'olur' alınmıştır. Bu 'olur' çerçevesinde, gereğine tevessül edilmiş olup, Adalet müfettişleri aracılığıyla gerekli işlemler yapılmaktadır.''