-CUMHURİYET GAZETESİ 87 YAŞINDA İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - Cumhuriyet gazetesinin kuruluşunun 87. yıldönümü, Bahçeşehir Üniversitesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kutlamada konuşan Cumhuriyet Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, Cumhuriyet gazetesinin yanı sıra Yunus Nadi Ödüllerinin de uzun soluklu olduğunu belirterek, gazetenin 87 yıl boyunca okurlarıyla varolduğunu söyledi. Bu uzun soluklu yolculuğa çıkan Yunus Nadi'nin ilk yazısındaki ''Memlekette halkın, halk tarafından, halk için idaresi bizim idealimizdir. Biz yalnız bu idealin esiriyiz, başka hiçbir kuvvetin değil'' ifadesine değinen Erinç, bu süreçte gazetenin bazı çalışanlarının öldürüldüğünü, kimi zaman ise gazetenin kapatıldığını dile getirdi. Erinç, Yunus Nadi'nin yanı sıra Nazime Nadi, Nadir Nadi ve İlhan Selçuk'un Cumhuriyet'in simge isimleri olduğunu ifade ederek, 87. yılda mutluluk duyamadıklarını, çünkü gazeteci Mustafa Balbay'ın tutuklu olduğunu kaydetti. Orhan Erinç, daha sonra okur mektuplarından bazı cümleler okudu. -65. YUNUS NADİ ÖDÜLLERİ- Etkinlikte 65. Yunus Nadi Ödülleri de sahiplerini buldu. ''Sosyal Bilimler Araştırması'' kategorisinde ödül, ''Atatürk'ün Üç Muhalifi (1) Kazım Karabekir'' adlı yapıtıyla Osman Selim Kocahanoğlu ve ''Kız Doğursun Anneler'' isimli eseriyle Eray Karınca'ya verildi. ''Roman'' kategorisinde Faruk Duman ''İncir Tarihi'' isimli eseriyle ödüle değer görülürken, ''Öykü'' kategorisinde Erendiz Atasü ''Hayatın En Mutlu Anı'' adlı eseri ve Fadime Uslu ''Gölgede Yaşamak'' isimli öyküsüyle ödüle değer görüldü. Melisa Gürpınar ''Gezintiler'', Ünal Ersözlü ise ''Kapıyı Çalıyorum'' eseriyle ''Şiir'' kategorisinde ödüle layık bulunurken, ''Karikatür'' kategorisinde Ozan Soydan ve Hicabi Demirci, ''Fotoğraf'' kategorisinde ise Sezgin Güvel ödül aldı. Etkinliğe, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna, Tekirdağ Belediye Başkanı Adem Dalgıç, Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin, ressam Bedri Baykam, Cumhuriyet gazetesi çalışanları ve okurları katıldı.