Cumhuriyet: Eksik adalet

'FETÖ' sanığı savcı tarafından başlatılan soruşturmanın kapsamında 5 gün süren Cumhuriyet davası avukatların da savunmalarını vermesinin ardından dün sona erdi. 7 Cumhuriyetçi tahliye olurken; 5 kişi tahliye edilmedi. Cumhuriyet gazetesi bugünkü manşeti mahkemenin ara kararını "Eksik adalet" olarak nitelendirerek bu ifadelerle çıktı.

Gazete süreci özetlediği haberinde aynen şu ifadeleri kullandı:

FETÖ sanığı savcı Murat İnam’ın başlattığı soruşturma kapsamında 271 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyetçilerin, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktığı davada ara karar verildi. Cumhuriyet’i susturma amacıyla yapılan soruşturma sonunda açılan davada çizer Musa Kart, yazar Hakan Kara, yöneticiÖnder Çelik okur temsilcisi Güray Öz, Kitap eki Yayın Yönetmen Turhan Günay, avukatlar Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör tahliye edildi. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yayın Danışmanı Kadri Gürsel ve muhabir Ahmet Şık’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Davanın dünkü duruşmasında avukatların savunmalarının ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Hasan Bölükbaşı, Akın Atalay, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Önder Çelik, Hakan Kara, Murat Sabuncu ile dosyaya sonradan eklenen jeansbiri adlı twitter kullanıcısı Ahmet Kemal Aydoğdu’nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Savcı Bölükbaşı, bu kararına “kuvvetli suç şüphesi, mevcut delil durumu, sanıkların açısından delillerin tam olarak toplanmamış olması, delilleri karartma şüphesi bulunması” iddiasını gerekçe gösterdi.

Savcı, buna karşılık Bülent Utku, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Güray Öz ve Turhan Günay’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini istedi. Ancak savcı Turhan Günay dışındakilere adli kontrol uygulanmasını da istedi.

Şık’a savunmasından olayı suç duyurusu

Savcı, Ahmet Şık’ın tutukluluğunun devamına gerekçe olarak “twitter mesajları ile MİT TIR’ları haberlerinde Türkiye’yi terör örgütlerine yardım eden devlet algısı yaratmaya çalıştığını” öne sürerken, ayrıca Şık hakkında duruşmada yaptığı “savunma” nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

11 Eylül’de devam edilecek, bu yıl bitecek

Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel ve Ahmet Şık’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Güray Öz, Musa Kart, Turhan Günay, Hakan Kara, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör ve Önder Çelik ise tahliye edildi. Tahliye edilen arkadaşlarımız hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Davayı 11 Eylül tarihine erteledikerini açıklayan mahkeme başkanı, ekim, kasım ve aralık aylarına da duruşma koyarak davayı bu yıl içinde bitirmek istediklerini açıkladı.

Mahkeme heyeti ayrıca, İnan kıraç, Alev Coşkun, Mustafa Pamukoğlu, İbrahim Yıldız, Miyase İlknur, Aykut Küçükkaya, Nevzat Güngör’ün tanık olarak dinlenmesine hümetti.

Akın Atalay: Dimdik ayaktayız

Gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay karar sonrası yaptığı ilk açıklamada, “Bizi merak etmeyin sapasağlam ayaktayız” dedi.

Muhabir Ahmet Şık ise kararın açıklanmasının ardından “Burda bugün çıkan karar diyor ki, biz size diz çöktüreceğiz. Şunu bilsinler bütün zorbalar, tetikçileri ve bütün kurumları ve kişileriyle bu alçak ve haysiyet yoksunu organize kötülük örgütünün elemanları ve kurumları bilsinler... Kendi adıma diyorum ama buna diğer arkadaşlarım da dahil. Bugüne kadar sadece ben anne babamın elini öpmek için eğildim. Bundan sonra da böyle devam edecek” açıklamasını yaptı.