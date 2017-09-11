Cumhuriyet davası için İzmir'den geldi; 'Adalet' yazılı tişört giydiği gerekçesiyle içeri alınmadı

Cumhuriyet davasını izlemek için İzmir'den gelen Cafer Solgun, üzerinde 'Adalet' yazılı tişört bulunduğu için duruşmaya alınmayınca adliye önünde eylem yaptı.

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre duruşmayı izlemek üzere İzmir’den geldiğini belirten Solgun, üzerindeki ‘Adalet’ yazılı tişört nedeniyle içeri alınmadığını söyledi. Ne yaptıysa duruşma salonuna alınmadığını belirten Solgun, görevlilerle yaşadığı diyaloğu şöyle aktardı:

“Bana ‘Adalet tişörtüyle içeri giremezsin’ diyorlar. ‘Başka tişörtüm yok’ dedim. Bu sefer de ‘Ters giy’ dediler. Ters giydim ama ‘Bu tişörtle içeri giremezsin’ dediler. Tişörtü çıkardım, ‘Çıplak giremezsin’ dediler. En son da, ‘Salonda yer yok’ dediler. Dayanışma için basın özgürlüğü için buradayım. Burada olmaya devam edeceğim” dedi.

Adliye önünde tişörtünü göstererek protestoda bulunan Solgun, engellemelere rağmen gazetecilerle dayanışmada bulunmaya devam edeceğini söyledi.