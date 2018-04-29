Cumhuriyet davası: 12 tutuklu sanıktan 5'ine tahliye istemi

Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarına yönelik açılan davada savcı, aralarında karikatürist Musa Kart'ın da bulunduğu beş kişinin tutuksuz yargılanmasını, Ahmet Şık ve Kadri Gürsel dahil yedi kişinin de tutukluluğunun devamını istedi.

Başsavcıvekili Hacı Hasan Bölükbaşı; tutuklu sanıklar Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Bülent Utku ve Turhan Günay için tahliye talebinde bulundu.

Savcı, gazeteci Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Önder Çelik, Hakan Kara ve Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcının mütaalasından önce avukatlar ve sanıklar tahliye taleplerine ilişkin söz aldı.

Söz alan avukatlardan Ali Rıza Dizdar, sanıkların özgürlüklerinin kısıtlanmasını gerektiren delillerin dosyada olmadığını söyleyerek, "Derhal beraat kararı verilmelidir" dedi.

Kadri Gürsel'in avukatı İlkan Koyuncu ise, müvekkilinin 9 aydır tutuklu olduğunu hatırlatarak, "Cemaat örgüttür diyen Kadri Gürsel sanık, Fethullah Gülen'in kitaplarını okudum diyen tanık" ifadelerini kullandı.

Hikmet Çetinkaya'nın avukatı Burak Oder ise, müvekkilinin Bylock'lu telefondan aranmış olmasının delil olamayacağını söyleyerek, "Hikmet Çetinkaya iddianameye göre Bylock'cu bir polis memuru ile görüşmüş. Numarayı aradığımızda karşımıza karakol çıktı" dedi.

Ahmet Şık'ın avukatı Can Atalay ise, "Ahmet Şık'ın özgürlüğünü talep ediyorum" diye konuştu.

Ayrıca savcı, Ahmet Şık'ın savunmasında kullandığı ifadeler için suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Öte yandan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyet davasına ilişkin yaptığı açıklamada gazetecilerin tutuksuz yargılanmasının daha doğru olduğunu söyledi.

Gazetecilere konuşan Abdullah Gül, "Gazetecilerin her zaman tutuksuz yargılanmasının doğru olduğunu söylemişimdir. Şimdi de gazetecilerin tutuksuz yargılanmasının daha doğru olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet çalışanları, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yargılanıyor.

Aynı zamanda Basın Bayramı olan 24 Temmuz Pazartesi günü başlayan davada tutukluluğunun devamına karar verilen Ahmet Şık'ın yaptığı savunma en çok ses getiren konu olmuştu.

Şık, yaklaşık iki saat süren savunmasında, hükümet ve Fethullah Gülen yapılanması arasında yıllarca çıkar ilişkisinin devam ettiğini ifade etti ve "Söylediklerim savunma veya ifade değil, aksine ithamdır" dedi.