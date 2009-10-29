Cumhuriyet Bayramı'nın 86. yılı Boğaz'da da kutlandı

Boğaz'daki kutlama TIKLAYIN

Dolmabahçe Sarayı Hasbahçe'deki resepsiyonda, İstanbul Valisi Muammer Güler ve eşi Neval Güler davetlileri karşıladı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Boğaziçi Köprüsü ile Kız Kulesi arasında düzenlenen ışık, lazer ve havai fişek gösterisi için Dolmabahçe Sarayı'nın rıhtım bölümüne geçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, burada yaptığı konuşmada, bugün Atatürk'ün ''En büyük eserim'' dediği Cumhuriyetin kuruluşunun 86. yılının coşkuyla kutlandığını söyledi.

Alparslan'dan Fatih'e, Fatih'ten Atatürk'e ve günümüze kadar bu topraklarda kanını veren şehit ve gazileri, Atatürk'ün silah arkadaşlarını şükranla andıklarını belirten Topbaş, ''Diyoruz ki; Cumhuriyeti birlikte kurduk, tek bayrak tek yumruk olduk ve bu bayrağın altında geleceğe, muasır medeniyetler seviyesine ulaşıyoruz. İstanbul'un bu güzelliklerinin dünyaya yansımasını diliyorum'' dedi.

Konuşmanın ardından, Vali Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız, birlikte butona basarak, 16 ayrı noktadan yapılacak 48 bin adet havai fişek atışını başlattı.

Havai fişeklerin renk kattığı gösteride, Boğaziçi Köprüsü üzerinde 42 ateşleme sistemiyle 800 metre ateş şelalesi oluşturuldu.

Gösteriler, Fahir Atakoğlu tarafından özel olarak bestelenen müzik eşliğinde seyredilirken, gösteri koreografisi de bu besteye göre yapıldı.

Ortaköy ve Beşiktaş sahiline ses sistemi kuruldu, vatandaşlar hem havai fişek gösterilerini izledi, hem de ses aktivitelerini dinledi.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki davetliler, gösterinin ardından ellerindeki Türk bayraklarıyla 10. Yıl Marşı'nı söyledi.

Daha sonra Vali Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız ve Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler, dev boyutlu Cumhuriyet pastasını kesti. 3 katlı pastanın içinden bal mumundan yapılmış Atatürk heykeli çıktı.

İstanbul Valisi Güler, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 86. yıl dönümünün büyük bir gururla kutlandığını söyledi.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda 4. kez bu muhteşem gösteriyi izleten Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'ı yürekten kutladığını ifade eden Vali Güler, ''Büyük Atatürk'ün bize emaneti ve laik demokratik sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatmak için azimliyiz, kararlıyız'' diye konuştu.

Resepsiyona, Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Ergin Saygun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe, sanat, siyaset, iş ve medya dünyasından davetliler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Öte yandan, kutlamalar kapsamında kent genelindeki cadde ve meydanlara 60 bin Türk bayrağı, 2 bin elektrik direğine Cumhuriyet flaması ve 50 üst geçide de duyurular asıldı.