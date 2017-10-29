Cumhuriyet Bayramı'nı su altında kutladılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen "Engelsiz Nefesler Projesi" kapsamında bir grup bedensel ve işitme engelli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı denize dalış yaparak kutladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, özel dalış kıyafetlerini giyen engelliler, Silifke'deki Engelsiz Nefesler Su Sporları Merkezi'nde 29 Ekim'e özel hazırlanan 29 metrekarelik Türk bayrağını suyun yüzeyinde açtıktan sonra tüplü dalış yaptı.

Gazeteci Haldun Okdemir tarafından derlenen ve su altına yerleştirilen "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk" konulu fotoğrafların yer aldığı sergiyi inceleyen engelliler, deniz altında özgürlüğün tadını çıkardı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü Başkanı ve dalış eğitmeni Mehmet Ersan, proje için 3,5 yıldır çalıştıklarını belirtti.

Engellilerin hiçbir ortopedik malzemeye ihtiyaç duymadan su altında özgür kaldıklarına işaret eden Ersan, şunları kaydetti:

"Suyun kaldırma kuvveti sayesinde özgürce sporlarını yapabiliyorlar. Biz engelli arkadaşlarımızla bu spora ilk başladığımızda inanılmaz duygusal anlar yaşadık. Engelli bireylerimiz, suyun altında bazı uzuvlarını daha kolay hareket ettirebildiklerini, dalıştan sonra vücutlarının ağrılarının azaldığını, yaralarının daha çabuk iyileştiğini söylediler. Bu sporu yaparken inanılmaz mutlu oluyorlar ve biz de onların mutluluğuna ortak oluyoruz. Bu mutluluk ne maddiyatla ne de başka bir şeyle ifade edilemez, sadece yaşamak gerekiyor. Bugün de Cumhuriyet Bayramı'nı suyun altında kutladık."

Bedensel Engelliler Yelken Branşı Milli Takım Sporcusu Ali Doğan da her yerde engelsiz bir yaşam için el ele verilmesi gerektiğini bildirdi.

Suyun keyfini çıkardıklarını belirten Doğan, "Suyun kaldırma kuvvetiyle kendimizi daha özgür hissediyoruz. Kendi özgür irademizle var olduğumuzu ve farkındalığımızı ortaya koyuyoruz. 29 Ekim için yapılan bu etkinlik ve fotoğraf sergisi çok güzeldi." ifadesini kullandı.

Kenan Özkan ise denizin altında özgürce hareket ettiğini kaydetti.

Cumhuriyet Bayramı'nı suyun altında kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Özkan, "Muhteşem bir etkinlik oldu. Özgür hissediyorduk. Balıklar gibi yüzüyorduk. Anlatılmaz bir duygu. Ben her engellinin bu duyguyu tatmasını isterim." ifadesini kullandı.