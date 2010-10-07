-CUMHURİYET BAYRAMI'NDA 3 GÜNLÜK TATİL FIRSATI ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Seyahat acenteleri hafta sonu ile birleşen Cumhuriyet Bayramı tatilinde gezmek ve keşfetmek isteyenler için farklı güzergahları kapsayan kültür turları düzenliyor. Pamukkale, Kapadokya, Beypazarı, Likya, Safranbolu, Misya (Ayvalık ve çevresi) gibi destinasyonlar yoğun ilgi görürken, turların fiyatları kişi başı 200 ile 400 TL arasında değişiyor. Küçük bir tatil yapmak ve yorgunluğunu yurt dışında gidermeyi planlayanlar için de birçok seçenek bulunuyor. Etstur Kültür Turları Müdürü Serdar Eşmeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve sonrasındaki hafta sonunun 3 günlük tatile imkan verdiğini, havalar soğumandan kültür turları için ideal zaman olduğunu söyledi. Misafirlerinin bu dönemde özellikle kültür turlarını tercih ettiğini anlatan Eşmeli, Pamukkale, Kapadokya, Beypazarı, Likya, Safranbolu, Misya (Ayvalık ve çevresi) turlarının ilgi gördüğünü, tur fiyatlarının kişi başı 200 ile 400 TL arasında olduğunu belirtti. Fiyatlara konaklama, otobüsle ulaşım ve çevre gezileri, rehberlik hizmetleri, yol boyu ikramlar ve müze girişlerinin de dahil olduğunu ifade eden Eşmeli, ''Hesaplı fiyatlarla yeni bir bölgeyi hem kültürü, hem yemeği, hem de tarihiyle birlikte tanımak isteyen misafirlerimize bu güzel dönemi değerlendirmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Bu dönemde bini aşkın misafirimize ülkemizin güzel yörelerini tanıtmayı hedefliyoruz'' dedi. -TUR GÜZERGAHLARI VE İÇERİĞİ- Eşmeli, kültür turlarının güzergahları ve içeriği hakkında şu bilgileri verdi: ''28 Ekim perşembe gecesi yola çıkacak, iki gece konaklamalı Pamukkale turları, 299 TL'den başlayan fiyatlarla gerçekleştirilecek. Turlar kapsamında Travertenler, Hierapolis, Afrodisias, Kaklık Mağarası, Antik Havuz, Apollon Tapınağı, Şahin Tepesi, Tetraplon, Tavas, Buldan, Honaz, Acıgöl, Kütahya, Çini ve Tekstil mağazaları gezilecek. Dünyanın sayılı doğal güzelliklerinden olan Kapadokya yöresi, size sürekli farklı yönlerini göstererek kendine hayran bırakacak. 28 Ekim akşamı yola çıkarak, peri bacaları arasında dolaşabilir, balonla yöreyi yukarıdan inceleyebilir, yer altı mağaralarının ilgi çekici hikayesini öğrenebilirsiniz. Kapadokya kültür turu, 269 TL'den başlayan fiyatlarla gerçekleştirilecek. Misya turu, doğal güzelliklerle misafirleri büyülemeye hazır. Assos ile başlayan tur, Athena Tapınağı, Antik Liman, Cunda Adası, Şeytan Sofrası, Bozcaada, Geyikli Kilisesi, Ceneviz Kalesi, Sualtı Müzesi, Ayazma Plajı ile devam edip, Bursa Yeşil Türbe, Ulu Cami ve Koza Han ile son bulacak. 28 Ekim çıkışlı, 2 gece otel konaklamasıyla gerçekleşecek turlar 205 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Osmanlı son dönem mimarisinin en güzel örneklerinin sergilendiği Safranbolu ve çevresinin gezileceği tur ise 29 Ekimde yola çıkacak. Safranbolu, Yörük Köyü, Cinci Han, Cinci Hamam, Hükümet Konağı, Hıdırlık Tepesi, Saat Kulesi, Arasta, Kastamonu, Kaya Mezarları, Amasra, Bartın ve Abant Gölü'nün gezileceği tur, 335 TL'den başlayan fiyatlarla gerçekleştirilecek.'' -YURT DIŞI TATİL FIRSATLARI Öte yandan 3 günlük tatilini yurt dışında değerlendirmek isteyenler için de birçok alternatif bulunuyor. Ramazan Bayramı, okulların açılması derken, küçük bir tatil yapmak ve yorgunluklarını azaltmayı planlayanlara hafta sonu kaçamağı tadında tatil imkanları sunuluyor. Prontotour Pazarlama Müdürü Sarp Özkar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesiyle ve hafta sonunu tatil fırsatına dönüştürecekler için çeşitli tur seçenekleri hazırladıklarını söyledi. Bu hafta sonu tatilinin Kurban Bayramının yoğunluğunu yaşamak istemeyenler için fırsat olduğunu dile getiren Özkar, kalabalıkta tatile çıkmayı düşünmeyenler ve daha uygun fiyatlarla tatil yapmak isteyenler için şu önerilerde bulundu: ''Prag 299, Beyrut 449, Budapeşte 349, Sharm El Sheikh 299, Paris 569, Viyana 499 avrodan başlayan fiyatlarla satılıyor. Balkanlar'da 3 ülke (Arnavutluk, Makedonya ve Kosova) 399 avro. Güzel ve masum Dubrovnik, Mostar, Saraybosna 319, Moskova, St. Petersburg 699 avroya sunuluyor.''