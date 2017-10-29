Cumhuriyet Bayramı Sivas'ta coşkuyla kutlandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin 94\'üncü kuruluş yıl dönümü Sivas\'ta da coşku içerisinde kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kent merkezinde Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde yapıldı. Vali Gül makamında kutlamaları kabul etti. Kutlama programı Vali Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkanı Sami Aydın\'ın tören aracı ile halkın bayramını kutlaması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Sivas Valisi Davut Gül, şöyle dedi:

\"Cumhuriyetimizin 94\'üncü kuruluş yılını Cumhuriyet kenti Sivas\'ta sizlerle birlikte büyük onu ve coşkuyla kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Sivas halkı tüm baskı ve zorlamalara rağmen Mustafa Kemal Atatürk\'ü 108 gün boyunca bağrına basmış, bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olan Sivas Kongresi\'ne ev sahipliği yapmış, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Bu mücadele 29 Ekim 1923 tarihinde Ankara\'da Cumhuriyet\'in ilanı ile nihai hedefine ulaşmış, böylece Türk Milleti\'nin ve devletimizin varlığı ebedileşmiştir. Bugün bizlere düşen en büyük görev, Türkiye Cumhuriyeti\'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü her koşulda korumak ve savunmak, gelecek kuşaklara Cumhuriyet\'in temel değerleriyle yoğrulmuş güçlü yarınlar bırakmaktır\" dedi. Konuşmanın ardından resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi.

ATATÜRK\'LÜ TOMA

Tören de ayrıca halk oyunları folklor ekibi gösteri yaptı. Program askerler ve öğrencilerin katıldığı tören geçidi ile sona erdi. Tören geçidine katılan araçlar arasında yer alan Emniyet Müdürlüğü\'ne ait TOMA aracının ayna kısmında bulunan Atatürk silüeti ise dikkat çekti. Kapalı ve rüzgarlı havaya rağmen halkın törene ilgi gösterdikleri görüldü.

Tören ardından protokol üyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi\'nde düzenlenen \'Cumhuriyet ve Atatürk\' fotoğrafları ve konulu fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.

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