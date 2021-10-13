Cumhuriyet başsavcılıklarında bulunan 8 milyon dosyanın, yüzde 47'sinin faili meçhul

Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, Cumhuriyet başsavcılıklarında bulunan toplam 8 milyon 995 bin 141 dosyanın yüzde 47’sinin failleri meçhul.

Verilere göre Cumhuriyet başsavcılıklarında 2020 yılında 3 milyon 478 bin 176’sı 2019 yılından devreden toplam 4 milyon 226 bin 101 faili meçhul dosya birikti. Bunların 7 bin 238’i faili bulundu ve kamu davası açıldı. 634 bin 438 dosya hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Yüzde 6'lık artış

Birgün'den Nisa Küçük'ün haberine göre, 2010 yılında yüzde 41,9 olan faili meçhul dosya oranı 2020 yılında yüzde 47’ye yükseldi. Her yıl ortalama 3 milyon dosyanın faili meçhul kalıyor.

2020 yılında faili meçhul dosyaların bölgelere göre sayısı ve toplam dosya sayısına oranı şöyle:

-Marmara Bölgesi: 1 milyon 778 bin 156 dosya (Yüzde 55,3)

-İç Anadolu Bölgesi: 647 bin 712 (Yüzde 45,3)

-Akdeniz Bölgesi: 555 bin 693 (Yüzde 46,4)

-Ege Bölgesi: 526 bin 384 (Yüzde 43,4)

-Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 418 bin 602 (Yüzde 45,6)

-Karadeniz Bölgesi: 153 bin 497 (Yüzde 26,1)

-Doğu Anadolu Bölgesi: 146 bin 57 (Yüzde 33,8)

Erişkin nüfusun yüzde 7'si şüpheli

Adalet Bakanlığı’nın 2020 yılına yönelik verilerine göre ülkedeki erişkin nüfusun yüzde 7’si, soruşturma evresindeki şüphelilerden oluştu. Açılan davalardaki şüpheli sayısının en çok Marmara Bölgesi’nde olduğu belirtilirken Marmara’da 1 milyon 633 bin 616 kişi, Cumhuriyet Başsavcılıklarında açılan dosyalarda şüpheli bulundu.

"Bakan bile suçluyu koruyorken etkin soruşturma beklenemez"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, ortaya çıkan verilerin ardından iktidarın suçla mücadelede sınıfta kaldığına dikkat çekti. “Emniyet, yargı rahat değil, kurumlar vesayet altında” diyen Erkek, şu ifadeleri kullandı: “Tek adam sisteminde, kurumların rahat kalması, işlevini yerine getirmesi mümkün değil. Etkin soruşturma yürütülemiyor. Böyle bir durumda suçla mücadele edilmesi mümkün değil. Düşünün bir ülkede iktidarın bir mensubu, suçu ve suçluyu kolluyor. İçişleri Bakanı, 'Mafyadan düzenli olarak 10 bin dolar alan siyasetçi var' dedi. Savcıya açıklayacağını söyledi. 130 gündür açıklamadı. Görüldüğü gibi bakan bile suçluyu koruyorken etkin soruşturma beklenemez. Faili meçhul dosyalar, doğal sonuçtur. Yargının tarafsız ve bağımsız olması lazım. Etkin soruşturma yürütülmeli. Bunun için de demokratik hukuk devletine ihtiyacı vardır.”