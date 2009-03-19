Cumhuriyet, Balbay dizisi başlatıyor

Mustafa Balbay’a ithaf edilen günlüklerin Tempo24’te yayımlanmasının ardından Cumhuriyet gazetesi, sürmanşetinden yaptığı duyuruda Mustafa Balbay’ın notlarını yayımlayacağını açıkladı.



“Mustafa Balbay yazıyor… Gerilimli yıllar” başlıklı duyuruda gazetede yayımlanacak notların, “AKP’yi iktidara taşıyan süreci ve AKP’nin ilk yıllarındaki devlet katlarında yaşananları açıklayacağı” ifade ediliyor.



Notların içeriğine ilişkin olaraksa şu satırbaşları yer alıyor:



- Dışişlerinde ne yaşandı?

- TSK’da ne tür iç tartışmalar gündeme geldi?

- Hükümetle askerlerin ilk buluşma yeri Aralık 2002 YAŞ toplantısında neler konşuldu?

- Kıbrıs gerilimi nasıl tırmandı?

- TSK’nın en temel kaygısı neydi?

- “Genç subaylar rahatsız

- Balbay'ın notları yakında Cumhuriyet'te



‘Balbay tutukluyken yazabilir’



Bu arada NTV’nin yayınına katılan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Ali Sirmen, “Yazı dizisi Balbay’ın günlüklerinden yararlanılarak mı yapılacak?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Tam olarak bilmiyorum ama tutukluluk yazı yazmaya engel değil. Balbay tutukluyken yazabilir”.

