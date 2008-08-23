Cumhuriyet Altını 'patladı'

Altın fiyatları düşünce piyasa kilitlendi. Kuyumcular “yükselir” beklentisiyle altın satmaya yanaşmazken düğün ve yatırım amacı nedeniyle vatandaşın altın talebi patladı. 220 YTL olan Cumhuriyet Altını karaborsada 240 YTL’den alıcı buluyor.



Türk halkının geleneksel yatırım aracı altın karaborsaya düştü. Altın almak için kuyumcuya gidenler 10 gündür eli boş dönüyor. Vatan gazetesinin haberine göre, uluslararası piyasalarda Mart ayında 1.000 doları geçerek rekor kıran altın fiyatları son bir ayda yüzde 20 düşünce kuyumcular “yeniden yükselecek” beklentisiyle altın satmaya yanaşmıyor.



Zarar eden beklemede



Fiyatlardaki düşüşün ardından zarar edenlerin beklemeye geçmesi ve büyük kârlar yapmak isteyenlerin altın toplaması ise piyasayı tam anlamıyla kilitlemiş durumda. 220 YTL’den satılan Cumhuriyet Altını’nın “kıtlık” nedeniyle karaborsada 240 YTL’den alıcı bulduğu söyleniyor.



Son 10 gündür Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını bulunmadığını söyleyen kuyumcular, “Altın 5 ay önce 1000 dolarla rekor kırarken, herkes yastık altındakileri bozdurmaya başladı. O dönemde altın bolluğu vardı. Birçok yatırımcı altın fiyatının inmeyeceğini, petrolle birlikte yükseleceğini düşünerek almaya başladı. Şimdi de altın yerlerde sürünüyor. O zaman alanlar zararını karşılayana kadar satmayacak. Satmıyor da” diyor.



4 kilo altın 1 saatte bitti



Altın almak isteyenlerin yapabilecekleri tek şey sabah erken saatlerde kuyumcuların kapısına gitmek. Ancak bu durumda da biraz şansa ihtiyaçları var.



Çünkü bazı vatandaşlar “toptan” alım yapıyor. Son iki haftadır Darphane’den hergün 3-4 kilo altın aldıklarını ifade eden bir Kapalıçarşı esnafı şunları söylüyor:



“Darphane’den aldığımız altını piyasaya sunuyoruz. Ancak bir saat içinde satıyoruz. Ama öyle parça parça alımlar değil bunlar. Yüzlerce parçalık alımlar yapılıyor. Biz de müşteriyi geri çevirmek zorunda kalıyoruz.”



Uluslararası piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından “altın almanın tam zamanı” yönündeki haberlerin de vatandaşları altına yönelttiği belirtiliyor. Öte yandan Ramazan öncesinde artan sünnet düğünlerinin de altına olan talebi iyice artırdığı kaydediliyor.



Darphane 5 ton basıyor, yetmiyor



AltIn fiyatlarında yaşanan düşüşlerin yükseliş gibi yumuşak olmadığına dikkat çeken İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Alaattin Kameroğlu, “Darphane tam kapasite altın üretir halde çalışıyor. Ancak hala tüketimi karşılayamıyor. Şu anda 4-5 ton altın piyasaya sunuyor. Bu da 600-700 bin adet cumhuriyet altını anlamına geliyor. Asıl sıkıntı düğünlerin ve Ramazan öncesi sünnetlerin artması” dedi.



Altın neden yok satıyor?



1 - Ramazan öncesi evlilik ve sünnet törenleri üst üste geldi.



2 - Cumhuriyet altınının daha 1 ay önce 260 YTL olduğunu bilen kuyumcu esnafı, fiyat yeniden yükselir beklentisi ile 216 YTL’ye düşen Cumhuriyet altınını stoklamaya ve tedavüle çıkartmamaya başladı.



3 - Altın spekülasyonu yapanlar da Darphane’den çıkan altını sabah saatlerinde yatırım amaçlı olarak alıyorlar ve fiyatın yükselmesini bekliyorlar.



4 - Zira emtia fiyatlarındaki düşüşün geçici olduğu, petrolün 150 dolarlara yükselmesi ile birlikte dünyada altının ons fiyatının da yeniden çıkacağı tahminleri yapılıyor.



5 - Dünyada en fazla altın satışının gerçekleştiği Hindistan ve İran’da da düğün sezonunda olunması altına ekstra talep yaratıyor.