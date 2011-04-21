-CUMHURİYET ALTINI 493 LİRA İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1.509,01 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Cumhuriyet altını 493 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda dün ilk kez 1.500 doları aşarak rekor kıran altının ons fiyatı bugüne de rekorla başladı. Geçen yıl sonunda 1.421,40 dolar seviyelerinde bulunan altının ons fiyatı, geçen mart ayını 1.432,07 dolardan, geçen haftayı da 1.486,90 dolardan kapattı. Hafta başından itibaren hızlı bir yükseliş eğilimi gösteren altının ons fiyatı, bu sabah saatlerinde 1.509,01 dolara ulaştıktan sonra 2,19 dolar geriledi. Altının ons fiyatı saat 10.30 itibariyle 1.506,82 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu fiyat dikkate alındığında altının geçen hafta sonuna göre artış oranı yüzde 1,34, geçen yıl sonuna göre artış oranı ise yüzde 6,01 oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altın 73.500 liradan, Cumhuriyet altını 493 liradan satılıyor.