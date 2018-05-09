Cumhuriyet aleyhte yayın ve tanıklıklara rağmen dert etmedi: Perinçek'e 10 bin imza lazım

Cumhuriyet gazetesi, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabilmek için 10 bin imzaya daha ihtiyaç duyan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için okurlarına çağrı yaptı.

Gazete, 100 bin imza toplama işleminin son gününde birinci sayfasında "Perinçek için 10 bin imza lazım" başlıklı habere yer verdi.

Cumhuriyet'in yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkında "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla görülen davada iki aydınlık yazarı, Rıza Zelyut ve Mehmet Faraç, iddia makamının tanıkları arasında yer alıyordu.

Perinçek'in başında bulunduğu ve başyazarlığını üstlendiği Aydınlık gazetesi, söz konusu dava kapsamında ileri sürülen iddialara paralel iddialarla, Cumhuriyet'i suçlayan yayınlar yapıyordu.