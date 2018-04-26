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Medya

Cumhuriyet: Adaletin utancı; cezalar demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti

"Haberlerimiz, yorumlarımız birilerini rahatsız edecek ama biz kamuoyuna gerçekleri duyurmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"

26 Nisan 2018 05:24

Cumhuriyet gazetesi, 31 Ekim 2016'da "büyük gözaltı" operasyonuyla başlayan, tutuklamalarla devam eden ve ilk duruşması 24 Temmuz 2017'de yapılan davanın 8. duruşmasında çalışanlarına 2 yıl 6 ay ila 8 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezası verilmesinin ardından yayımlanan 26 Nisan tarihli nüshasının manşetinde, “Adaletin utancı” başlığını kullandı.

27. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen cezaları ‘demokrasi tarihine geçen kara bir leke’ olarak nitelendiren Cumhuriyet’in haberinde, “Cumhuriyet’i susturma ve gazetecilere gözdağı operasyonu, arkadaşlarımıza verilen ağır hapis cezalarıyla sürüyor. Mahkeme heyeti, olmayan deliller, ilk günden çöken iddianame ve suçlamalarla hüküm verdi. Gazetemiz yönetici, yazar ve muhabirleri hakkında verilen hapis cezası kararları, daha bugünden Türkiye’nin demokrasi, özgürlük ve hukuk tarihinde bir utanç belgesi olarak yerini aldı” ifadelerine yer verildi. Haberin devamında da şunlar söylendi:

“Her darbe döneminde büyük baskılar gören, yazarlarını suikastlerde kaybeden Cumhuriyet gazetesi yoluna hep devam etti. Bu ağır cezalar da Cumhuriyet’i yıldıramayacak ve evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda habercilik yapmasını engelleyemeyecek. Haberlerimiz, yorumlarımız birilerini rahatsız edecek ama biz kamuoyuna gerçekleri duyurmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.”

Cumhuriyet gazetesi davasında dokuz ay sonra bugün karar açıklandı. Cezaevinde tutuklu Cumhuriyetçi kalmazken; gazetecilere şu verilen hapis cezaları şöyle:

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, yazar Aydın Engin ve muhabir Ahmet Şık: 7 yıl 6 ay.
Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay: 7 yıl, 3 ay, 15 gün.
Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Orhan Erinç ve yazar Hikmet Çetinkaya: 6 yıl 3 ay.
Avukat Bülent Utku: 2 yıl 4 ay.
Yazarlar Önder Çelik, Hakan Kara,  Mustafa Kemal Güngör ile Okur Temsilcisi Güray Öz ve karikatürist Musa Kart: 3 yıl 9 ay.
Muhasebe çalışanı Emre İper: 3 yıl 1 ay 15 gün.
Eski Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı ve yazar Kadri Gürsel: 2 yıl 6 ay.

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