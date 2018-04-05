T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'nın Rusça Twitter hesabı yayına başladı

'@tcbestepe_ru' adlı hesaptan yapılan yayınlar ilk gün 70 bin kişi tarafından takip edildi

05 Nisan 2018 13:45

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca Twitter hesaplarından 4 dilde yaklaşık 10 milyon kullanıcıya ulaşan Cumhurbaşkanlığı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni ile Rusça yayınlara da başladı. Cumhurbaşkanlığı'nın '@tcbestepe_ru' adlı hesabından yapılan yayınlar, ilk gün 70 bin kişi tarafından takip edildi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 4 dilde yaklaşık 10 milyon takipçiye yayın yapan Cumhurbaşkanlığı, Rusça yayınlarına, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni ile başladı.

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca yayınlarını sürdüren Cumhurbaşkanlığı kurumsal Twitter hesaplarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 3 Nisan'da gerçekleştirilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma töreni ile Rusça yayın da eklendi.

​Cumhurbaşkanlığının '@tcbestepe_ru' adlı hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i resmi karşılama töreni, Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni ve Erdoğan ile Putin'in düzenlediği ortak basın toplantısı canlı olarak yayınlandı.

Rusça yapılan canlı yayınlar ilk gün 70 bin kişi tarafından takip edilirken gün boyu süren programlara yönelik Rusça paylaşımlar ise 700 bine yakın kişiye ulaştı.

ETİKETLER

rusçacumhurbaşkanlığıtwitterhaberyayın70 bin kişi tarafından takip edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24