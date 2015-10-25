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Cumhurbaşkanlığı'nın muhtar menüsünde neler var?

Ak Saray'da muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan her hafta yaklaşık 500 kişiye yemek veriyor

25 Ekim 2015 19:06

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, neredeyse her hafta Ak Saray’da muhtarlarla bir araya geliyor. Buluşmanın ardından muhtarlara verilen yemeğe yaklaşık 500 kişi katılıyor. Oda TV, muhtarlara verilen yemeklerin yer aldığını iddia ettiği bir liste yayımladı. Listede zeytinyağlı kereviz dolması, manda yoğurdu eşliğinde etli mantı, sütlü patates ve kuru sebzeli sos ile kuzu sırtı fırın, meyveler eşliğinde Çanakkale usulü peynir helvası ile çay ve kahvenin yer alıyor.

Oda Tv’de yer alan habere göre, yemek salonunda servisi onlarca garson sağlıyor ve hizmet şeflerin telsizle ve karşıdan verdikleri işaretle başlıyor. Şefin bir işaretiyle aynı anda tabaklar misafirlerin önüne konuyor. Yemeği biten misafirlerin önünden tabaklar bekletilmeden hemen alınıyor. Bununla birlikte yemekte her masaya üç garson görevlendiriliyor. Bu garsonlardan biri şef garsondan gelen işareti izliyor. Diğer ikisine de işareti aktarıyor ve servis başlıyor. Garsonlar ikramın yapıldığı salona iki koldan masaların arasından yürüyerek giriyor. Onlarca garson servis yaptığı için bütün salona bir yemek en fazla iki dakika içinde servis ediliyor. Salondaki en büyük masaya  ise Cumhurbaşkanı Erdoğan oturuyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki özel aşçılar tarafından yapılan yemek menüsünde, zeytinyağlı kereviz dolması, manda yoğurdu eşliğinde etli mantı, sütlü patates ve kuru sebzeli sos ile kuzu sırtı fırın, meyveler eşliğinde Çanakkale usulü peynir helvası ile çay ve kahve yer alıyor.

 

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