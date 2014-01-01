Cumhurbaşkanlığı'nın Meclis ve Bakanlar Kurulu ile arası 2013'te nasıldı?

Cumhurbaşkanlığı'nın; Meclis'ten gönderilen yasa ile hükümetin gönderdiği kararname ve tezkerelerle ilgili kayıtları, Çankaya Köşkü ile hükümet arasında 2013 yılında tam bir uyum yaşandığını gösterdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir yıl içinde Meclis'ten gönderilen yasalarla hükümetten gelen Bakanlar Kurulu atama kararnamesi, hükümet kararnamesi, müşterek kararname ve tezkerenin hiç birini iade etmedi.

Milliyet gazetesinden Aydın Hasan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Kanunlar Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanlığı'nın 1 Ocak ile 25 Aralık 2013 tarihleri arasında yapılan işlemlere ilişkin kayıtları, Çankaya ile hükümet arasındaki uyum konusunda önemli fikir veren bir nitelik kazandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir yıl içinde gönderilen yasa, Bakanlar Kurulu atama kararnamesi, hükümet kararnamesi, müşterek kararname ve tezkerenin tümünü onayladı.

Bin 559 kararnameyi imzaladı

Gül, bir yıl içinde 149 yasa, 22 Bakanlar Kurulu atama kararnamesi, bin 559 hükümet kararnamesi ile atamalara ilişkin 601 müşterek kararnameyi onayladı. Hükümet müşterek kararnamelerden ikisini geri çekti. Bakanlarla ilgili 371 vekalet tezkeresine onay veren Gül, af konusunda ise kendisine Adalet Bakanlığı kanalı ile gelen 8 dosyadan sadece ikisini onayladı. İki mahkumu affeden Gül, 6 dosyayı ise iade etti. Gül, askerlerle ilgili 217 üçlü kararnameyi de onayladı. Cumhurbaşkanı; YÖK, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu gibi doğrudan atama yaptığı yerlere ise 19 ismi seçti. Gül, bir yıl içinde iki kabine revizyonuna da onay verdi. Bu kayıtlar; 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacak olması dikkate alındığında, Köşk - Hükümet ilişkileri çerçevesinde önemli bir gösterge oluşturma özelliği kazandı.

Gül'ün eğilimleri dikkate alındı

Bu uyum tablosunun oluşmasında, Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında istişare kanallarının açık tutulması, en önemli etkeni oluşturdu. Gül ile Erdoğan, özellikle devlet günleri çerçevesinde yıl içinde sürekli görüşmelerde bulundu. Erdoğan'ın önemli atamalarda, Gül'ün eğilimini öğrendikten sonra kararnameleri Köşk'e gönderme yönündeki tutumu da, onaya gönderilen kararnamelerle ilgili iadenin olmamasındaki faktörlerden biri oldu. Kabine revizyonu sürecinde de, Erdoğan yeni bakanların listesini onaya sunmadan önce Köşk'e taslak liste götürmüştü.