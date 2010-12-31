-CUMHURBAŞKANLIĞINDAN TABELA AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Diyarbakır'a yaptığı gezi sırasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ettiği anımsatılarak, ziyaret öncesinde ve ziyaret sırasında yapılan incelemelerde herhangi bir çift dilli tabela görülmediği ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ''Diyarbakır'da çift dilde tabelaların olduğu bir belediyeyi ziyaret ettiği'' yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ve bu ifadelerin Cumhurbaşkanı Gül tarafından üzüntüyle karşılandığı bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Sayın Cumhurbaşkanımız, illerimize yaptıkları gezilerde Valilik ve Garnizon Komutanlığının ardından, Başkan'ın mensubu olduğu siyasi partiler arasında hiçbir ayırım yapmaksızın, Belediyeyi ziyaret etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır iline yaptıkları gezi kapsamında gittikleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde, ne ziyaret öncesi yapılan incelemelerde ne de ziyaret sırasında herhangi bir çift dilli tabela görülmemiştir. Hal böyle iken, bazı televizyon kanallarının, Sayın Bahçeli'nin açıklamasına ilişkin yaptıkları yayınlarda, çift dilli tabelaların bulunduğu başka bir belediyeye ait görüntüleri kullanmaları da, aynı şekilde, üzüntüyle karşılanmıştır.''