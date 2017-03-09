Cumhurbaşkanlığı'ndan Menbiç açıklaması: Etnik gruplar arasında çatışma çıkmasını istemiyorsak...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ABD'li ve Rus mevkidaşlarıyla düzenlediği 3'lü Suriye ziresine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, "Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsediyorsak, buradaki farklı etnik gruplar arasında çatışma çıkmaması için umarım doğru adımları atarlar.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda haftalık basın açıklaması İbrahim Kalın'ın Menbiç ve Rakka'yla ilgili açıklamaları şöyle:

Üçlü görüşmeyle ilgili neler söyleyeceksiniz?

Üçlü görüşme olumlu geçti. Suriye'de DEAŞ ile mücadele konusunda ortaya koyduğumuz prensiplerimiz var. Terör örgütleriyle doğru aktörlerle mücadele edebilir dedik. Burada PKK'nın uzantısı olan PYD, YPG gibi terör örgütleri üzerinden DEAŞ ile mücadele etmeye çalışmak, kendi topuğuna sıkmak anlamına gelir. Önerdiğimiz plan açık ve net. Genelkurmay Başkanımız mevkidaşlarıyla konuştu. Bu operasyonun nasıl yapılacağına dair detaylı görüşmeler yapılmaya devam edecek. Rakka operasyonunun kimlerle yapılacağına dair verilmiş nihai bir karar yok. Bizim kriterlerimiz belli. Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsediyorsak, buradaki farklı etnik gruplar arasında çatışma çıkmaması için umarım doğru adımları atarlar. Zaman zaman biz bu açıklamaları yaptığımızda "Türkiye Kürtleri karalamaya çalışıyorlar" diye propaganda yapıyorlar. Kürtleri temsil ettiğini iddia eden ama asıl kaygıları bu olmayan örgütlerle mücadele ediyoruz. ABD'li yetkilerin PKK ile PYD aynı şey değildir yönünde açıklamalar yapıyorlar. Bu söylediklerinin gerçek olmadığını kendileri de biliyor. PKK'nın PYD uzantısı olduğunu kendileri ifade ediyorlardı. Bizim teklifimiz ortada. Söz verildiği gibi PYD/YPG unsurlarının Menbiç'in doğusuna çekilmesi gerekir. Notlarımda vardı, atladım. Terörle mücadele konusunda bunun Irak ayağı da çok önemli. Biz de olabildiğimiz kadar destek olduk, olmaya devam ediyoruz. Musul'da daha önce Türk konsolosluğu olarak kullanılan binanın teröristlerden kurtarılması da önemlidir. Teşekkür ediyoruz.

Rusya ziyaretinin ardından Fırat Kalkanı harekatının Mümbiç'e yönelmesi söz konusu mu? Nihai kararın verilmediğini söylemediniz ama ABD'nin piyadelerini bölgeye getirdiği söyleniyor...

Bunlar, genel anlamda orada DEAŞ ile mücadele konusunda atılan adımlar. 1000 kadar unsurlarını gönderdiler. DEAŞ ile mücadelede en ön saflarda bulunan bir ülke olarak, diğer bölgelerin de temizlenmesi için müttefiklerimizle iş birliği olacağız. Mümbiç ve civarında da bizim ulusal güvenliğimizi tehdit edecek bir oluşum söz konusu olursa her türlü tedbiri alma selahiyetine sahibiz.