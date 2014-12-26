Cumhurbaşkanlığı'ndan Emine Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, Bakü'de düzenlenecek bir defilenin katılımcılarına dolaylı olarak müdahale ettiği yönündeki haberle ilgili açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hakkında, bugün bir gazetede yer alan iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bugün bir günlük gazetede yayımlanan ve bir moda projesi kapsamında Bakü'de gerçekleştirilecek bir defilenin katılımcılarına Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin dolaylı olarak müdahale ettiği biçimindeki iddia tümüyle gerçek dışıdır.

Sayın Emine Erdoğan'ın herhangi bir defilede hangi koleksiyonun yer alacağına karışmayacağı izahtan vareste olduğu gibi, aynı haberde mezkur holding ile gizli ortaklığı bulunduğu yönündeki iddia da tamamen iftiradır.

Sayın Erdoğan, söz konusu mesnetsiz iddia ve iftiralarla ilgili olarak her türlü hukuki hakkını da mahfuz tutmaktadır."