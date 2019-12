-CUMHURBAŞKANLIĞINDAN DDK AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 01.02.2011 - Cumhurbaşkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) Anayasal bir denetim organı olarak ''idarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması'' amacıyla Anayasa'nın 108. maddesinde hükme bağlanan kurum ve alanlarda her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yürüttüğünü bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talimatı üzerine DDK tarafından yürütülen çalışmaların tamamlandığı ve inceleme raporunun Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına ve Başbakanlığa gönderildiği anımsatıldı. Raporun özetine de Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer verildiği anlatılan açıklamada, şöyle devam edildi: ''Hal böyle iken, raporda yer almayan birtakım hususların, rapora atfen, bazı basın-yayın organlarında haber yapıldığı, bu suretle hatalı ve yanıltıcı nitelikte yorum ve açıklamalarda bulunulduğu görülmüştür. Devlet Denetleme Kurulu, Anayasal bir denetim organı olarak 'idarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması' amacıyla Anayasa'nın 108. maddesinde hükme bağlanan kurum ve alanlarda her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yürütmektedir. Bu itibarla, hangi safhada olursa olsun idari tasarruf ve eylemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ve kamu yönetimi ve hizmetlerinin iyileştirilmesi amacı taşıyan çalışmalar konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu bağlamda, devlet teşkilatı için bir 'dış denetim ve özeleştiri birimi' olan Kurul; kendisine verilen görevleri yetkinlikle, ihtiyaç duyulan her türlü ihtisas ve teknik incelemeler için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uzman ve teknik personelinin Kurul emrinde 2443 Sayılı Kanun uyarınca çalıştırılması suretiyle sürdürmektedir. Bu çerçevede, hazırlanan raporlar; gereği için Başbakanlığa ve diğer idari ve adli mercilere gönderilmekle birlikte, hukuka uygunluğun, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin en üst düzeyde sağlanması amacıyla kamuoyu ile de paylaşılmaktadır. Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığı'ndan 30 Haziran 2010 ve 29 Aralık 2010 tarihlerinde istenen bilgi ve belgelere ilişkin yazı, raporun kamuoyuna duyurulmasından sonra, 31 Ocak 2011 tarihinde intikal etmiştir. Gönderilen bilgi ve belgeler, Kurul tarafından değerlendirilmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiştir.''