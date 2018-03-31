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Cumhurbaşkanlığı'ndan BM'ye İsrail çağrısı

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da “İsrail'in bölgede gerilimi daha da artıracak güç kullanımına ivedilikle son vermesi lazımdır" ifadeleri yer aldı

31 Mart 2018 01:04

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Gazze'de bugün barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şunları söyledi: 

"Bölgede yaşanan can kayıplarını ve yaralanmaları, insanlık onurunun ayaklar altına alınmasını ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kabul etmek mümkün değildir. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz."

Binlerce Filistinli, Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. yılında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında protesto gösterisi düzenlemişti. İsrail güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahalesi sonucu can kaybı sürekli artiyor. Son gelen bilgilere göre 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1000'den fazlası yaralanmıştı.

Dışişleri'nden kınama

Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklama ile İsrail’e tepki gösterdi. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, “İsrail’in Gazze’de bugün gerçekleştirilen barışçı protesto gösterilerine katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz. İsrail güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucunda yaşanmakta olan can kaybı ve yaralanmalardan büyük endişe duyuyoruz” denildi.

Diğer ülkelere de çağrı yapılan açıklamada, “İsrail’in bölgede gerilimi daha da artıracak güç kullanımına ivedilikle son vermesi lazımdır. Uluslararası toplumu İsrail’i bu saldırgan tutumdan vazgeçirmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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