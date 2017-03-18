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Politika

Cumhurbaşkanlığı'ndan Almanya'ya sert tepki

İbrahim Kalın, Almanya'nın Frankfurt kentinde PKK yanlısı miting düzenlenmesine sert sözlerle tepki gösterdi

18 Mart 2017 23:41

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'nın Frankfurt kentinde PKK yanlısı miting düzenlenmesine ilişkin, Alman makamlarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti. Kalın, yaptığı açıklamada, “16 Nisan'da oylanacak anayasa değişikliklerine karşı gerçekleştirilen gösterilere izin vermesini en güçlü biçimde kınadıklarını” belirtti.

"Türk milletvekili ve bakanların Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşmalarına sudan sebeplerle engel olmaya çalışanların, kendi terör örgütü listelerinde de bulunan PKK'ya ait sembol ve sloganlara göz yummasının kabul edilemeyeceğini bildiren" Kalın, şunları kaydetti:

"Bu hasmane tutumu ifade ve toplantı hürriyetiyle açıklamaya çalışanları ciddiyete davet ediyoruz. Türk milletinin seçilmiş temsilcilerinin vatandaşlarımızla buluşmasının tehlikeli olduğunu iddia edip, teröristlere meşru aktör muamelesi yapmanın izahı mümkün değildir. Yapılanlar açıkça teröre destek olmaktır.

Esasen bugün Frankfurt’ta yaşanan skandalla birlikte bazı Avrupa ülkelerinin 16 Nisan referandumuna müdahale etmeye çalıştığını ve 'Hayır' kampanyasından yana açıkça tavır koyduğunu bir kez daha müşahade ettik. Avrupa ülkelerine tekrar hatırlatıyoruz: 16 Nisan’da kararı Avrupa değil, millet verecektir."

 

 

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