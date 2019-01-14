Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Türkiye, Kürtleri vurursa ekonomik yıkıma uğratırız" açıkamasına yanıt verdi. Sözcü Kalın, Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmanın "ölümcül hata" olduğunu belirterek, "Türkiye Kürtlere karşı değil teröristlerle savaşıyor. Kürtleri ve Suriyelileri tüm terör tehditlerine karşı koruyacağız" dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kalın, "Teröristler sizin müttefikiniz olamaz. Suriyeli Kürtleri, PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır. Türkiye, ABD'den iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı onurlandırmasını ve bu durumun teröristlerin propagandasıyla gölgelenmesini istememektedir. DAEŞ, PKK, PYD ve YPG arasında hiç bir fark yoktur. Onlara karşı savaşmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını ve bölgede 20 millik (32 kilometre) bir güvenli bölge oluşturacaklarını söylemişti.