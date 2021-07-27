Cumhurbaşkanlığı'nda mobbinge uğradığını ve kıyafetine karışıldığını iddia eden Esra Sarı işten çıkarıldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda mobbinge uğradığını ve kıyafetine karışıldığını iddia eden Esra Sarı işten çıkarıldı. Sarı'yı işten çıkaran müdürü Abdullah Rıdvan Ağaoğlu ise suçlamaları kabul etmiyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde "evrak personeli" olarak çalışırken mobbinge uğradığını ve cinsiyetçi müdahaleyle de karşılaştığını iddia eden Esra Sarı, bayram dönüşü işten çıkarıldı.

Yargıya taşınan olaya göre, sürekli işçi kadrosunda olan Esra Sarı yaklaşık dört yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda "evrak personeli" olarak görev yapıyordu. Naci Ağbal'ın Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan ayrılarak Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasının ardından Esra Sarı, iş yerinde sorunlar yaşamaya başladı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı da olan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Abdullah Rıdvan Ağaoğlu, Sarı'yı "temizlik personeli" olarak görevlendirdi. Ancak Sarı, altı ay içinde sağ kolundaki engeli nedeniyle görevini yapamaz hale geldiğini belirterek hastaneden sağlık raporu aldı. Sincan Devlet Hastanesi'nden alınan yüzde 3 engelini gösteren raporu kuruma sunan Sarı, ertesi gün 3,5 yıldır yaptığı göreve döndü.

Sarı'nın sorunlar yaşadığı süreçte bağlı olduğu Genel Müdür Ağaoğlu'nun kendisine Daire Başkanı'nı göndererek "Kıyafetine dikkat et, saçlarını topla, çok güzel bir bayansın dikkat çekiyorsun, makyaj yapma Genel Müdürümüz böyle istiyor" diye uyardığı da ortaya çıktı. Sarı, yaşadığı baskıların ardından Mayıs ayının sonunda mahkemeye başvurdu. Ankara 1. Aile Mahkemesi de talep üzerine 11 Haziran 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Sarı'ya üç ay süreyle koruma kararı verilirken Genel Müdür'ün bu süreçte Sarı'ya yaklaşmamasına hükmetti.

Ancak Ağaoğlu'un itirazı üzerine koruma kararı bir gün sonra kaldırıldı. Mahkeme, gerekçesinde bu sorunun "iş yerinde çözümlenmesi gereken bir konu" olduğunu belirtti.

Savcılığa suç duyurusu

Sarı, çalıştığı bölümde sorunlar yaşarken Genel Müdür'den çeşitli baskılar görmeye başladığını belirterek Çalışma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de şikâyette bulundu. Sarı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yaptığı şikâyette "Salgın sürecine rağmen 9 yaşındaki kızımı evde tek başına bırakarak 9 hekim raporlu belgemi sundum. Engel durumuma rağmen mobbing yaparak beni istifaya zorluyor. Benimle aynı sözleşmeyi imzalayıp işe girenleri memur gibi masa başı çalıştırıyor. Bir Genel Müdür'ün bir bayan işçiyle bizzat neden bu kadar uğraştığını hem eşime hem de kurumumda soranlara izah edemez oldum. Buranın Cumhurbaşkanı da Başkanı da benim diyerek çalışanları ekmeğiyle tehdit ediyor" iddialarına yer verdi.

Ancak Sarı, bu başvurulardan sonuç alamayınca Ağaoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na kendisine mobbing ve psikolojik baskı yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde "Son bir yıldır beni göz hapsine aldı" diyen Sarı, asansörde karşılaştığı Ağaoğlu'nun kendisine "Sen beni nasıl şikayet edersin, Bunun hesabını sana ödeteceğim" dediğini iddia etti. Ancak savcılık, iddiaların soyut olduğunu savunarak başvuruyu işleme koymama kararı aldı.

Sarı'nın kuruma verdiği savunma

Bu arada kurum Sarı'dan mesaiye geç geldiği gerekçesiyle savunmasını istedi. Sarı, tutanaklara geçen savunmasında "Eğitim Daire Başkanı Fatoş Arman'ı benimle konuşması için görevlendirmiş, Arman ilkokul çocuğuna terbiye verir gibi 'forma giy, uzun yelekler giy, kıyafetine dikkat et, saçlarını topla, çok güzel bir bayansın dikkat çekiyorsun, makyaj yapma Genel Müdürümüz böyle istiyor' demiştir. Kıyafetime karışacak kadar ileri gidilmiştir. Ben kimsenin konu mankeni değilim. Asansörden inip çıkarken beni görme isteği, giriş-çıkış takibimi bizzat yapması, kıyafetime müdahale etmesi, amirlerim aracılığıyla baskı kurdurması… Bir Genel Müdürün sürekli işçi bir bayanı bizzat takip etmesi, kontrol altında tutmasının gayesi nedir? Şefin yapması gereken takip ve kontrolün Genel Müdürün yapmasının izahı nedir?" ifadelerini kullandı.

Mesai saatine geç geldiği ve mesaisini aksattığı gerekçesiyle hakkında 15 Haziran 2021'de iki günlük yevmiye kesinti cezası verilen Sarı, kesintiye itiraz ederek şikayet dilekçesinde Genel Müdür'ün cinsiyetçi yaklaşımının karşılık bulmamasının vermiş olduğu husumetle ceza verildiğini öne sürdü.

Bayram dönüşü işten atıldı

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatiline çıkan Esra Sarı, 26 Temmuz Pazartesi günü iş başı yaptı. DW Türkçe'ye konuşan Sarı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından dün sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Buna karşı dava açacağını belirten Sarı, "Eşim işsiz, bir çocuğum var okula gidiyor. Yeni ev kredisi çektim. Bunu nasıl ödeyeceğim? Şimdi haksız yere işsiz bırakıldım" dedi.

Ağaoğlu suçlamaları reddetti

Hakkındaki iddialarla ilgili olarak DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Genel Müdür Abdullah Rıdvan Ağaoğlu da yaptığı açıklamada, Sarı'nın sözleşmesi gereğince yapması gereken görevlerini yapmamakta direnmesi sebebiyle hakkında disiplin süreçleri işletildiğini savundu. Hakkındaki iddiaları "iftira" ve "çarpıtma" olarak değerlendiren Ağaoğlu, Aile Mahkemesi'nin kendisine savunma hakkı tanımadan veya araştırma yapmadan uzaklaştırma kararı verdiğini ileri sürdü.

Alican Uludağ

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