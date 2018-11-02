Cumhurbaşkanlığı'na, devralınan görevler ve yeni kurulan birimler için 1 milyar lira ödenek ayrıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlık bütçesi hakkında bilgi verdi. Oktay, devralınan görevler ve yeni kurulan birimlerle ilgili olarak bütçede 1 milyar 295 milyon 500 bin lira ödenek ayrıldığını ve bu bağlamda verilen görevleri yerine getirmek üzere Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na toplam 2 milyar 818 milyon 899 bin lira ödenek tahsis edildiğini aktardı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Uyum KHK’si ile devletin pek çok kurumunu kendisine bağlayan, kapatılan Başbakanlık’tan görevler devralan, yeni görevler üstlenen ve yeni birimler kuran Cumhurbaşkanlığı’nın tüm bu yenilikleri için 2019 yılında 1 milyar 295 milyon 500 bin lira harcanacak. Öte yandan devletin Başbakanlık düzeyindeki temsil faaliyetlerinin Cumhurbaşkanlığı’na devredilmesi de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın temsil ve tanıtma giderlerindeki yüzde 147’lik artışa gerekçe olarak sunuldu.

Başkanlık sistemine geçişle birlikte Başbakanlık ve bağlı kurumları kapatıldı, bunların tüm görev ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı. 2019 yılı için Cumhurbaşkanlığı’na 2 milyar 818 milyon 899 bin lira ödenek verilmesine ilişkin teklif önceki gece TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın harcama planlarına ilişkin verdiği bilgiler ve Cumhuriyet'te yer alan değerlendirmeler şöyle:

Fuat Oktay: "Devralınan görevler ve yeni kurulan birimlerle ilgili olarak 2019 bütçesinde bir milyar 295 milyon 500 bin TL ödenek teklifi yer almaktadır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere 2019 yılı için toplam 2 milyar 818 milyon 899 bin TL ödenek tahsisi öngörülmüştür."

Böylece 2.9 milyar TL’lik Saray bütçesinin yüzde 45’inin Başkanlık sisteminin gereklilikleri için harcanacağı ortaya çıktı.

Fuat Oktay: "Kurulan ve faaliyetlerine başlayan yeni birimlerden Cumhurbaşkanlığı ofisleri için 233 milyon 500 bin lira ödenek ayrıldı."

Bu ödenekten aslan payını 150 milyon TL ile yatırım ofisi aldı.

Fuat Oktay: "Cumhurbaşkanlığı’na bir afet gerçekleşmesi durumunda acil yardımların kuruluşlara aktarılması ile ilgili olan “acil destek giderleri” için 150 milyon TL, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan Barışı Destekleme ve Koruma Hizmetleri için 750 milyon TL bütçe ayrıldı."

Oktay, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yüzde 31’ine denk gelen bu tutar için “Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanlığı 1 kuruşuna dokunamaz, harcayamaz” savunmasını yaptı.