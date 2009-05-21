Cumhurbaşkanlığı'na baskın

Sırbistan'da silah ve el bombalarıyla Cumhurbaşkanlığı binasına giren Dragan Magiç isimli saldırgan korkulu anlar yaşattı.



İki el bombası ve silahla Cumhurbaşkanı Boris Tadiç'in içinde olmadığı Cumhurbaşkanlığı binasına giren Magiç, saat 11.00'de gönderdiği elektronik posta mesajında saat 16.00'a kadar taleplerinin yerine getirilmemesi halinde bomba patlatacağı tehdidinde bulundu.



Bir ticari mahkemenin kararından memnun olmadığı sanılan Mariç'in "Bu sorunu Sırp hükümetiyle saat 16.00'ya kadar çözmek istiyorum, yoksa bombayı patlatırım" ifadesini kullandı.



Polis önce saldırgan Dragan Mariç'in elindeki iki bombadan birini almayı başardı.



Akşam saatlerinde, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı binasına el bombasıyla giren ve kendisini havaya uçurmakla tehdit eden saldırganın yakalandığı bildirildi.



Üst düzey bir polis yetkilisi, Reuters'a verdiği demeçte, "saldırganın tutuklandığını ve olayın sona erdiğini" söyledi. Yetkili, yaklaşık 5 saat süren müzakerelerin ardından bombanın güvenli bir biçimde saldırgandan uzaklaştırıldığını kaydetti.







