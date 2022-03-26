Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Şahin'den Akşener'e: Yüreğin yetiyorsa cumhurbaşkanı adayı ol

İyi Parti lideri Meral Akşener'in, “Başbakanlığa adayım” açıklamasını hatırlatan Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Mehmet Ali Şahin, “Yüreğin yetiyorsa cumhurbaşkanı adayı ol, çık Tayyip Beyin karşısına” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın açılışında konuştu.

AKP'nin 20 yılda Türkiye'de önemli hizmetler yaptığını söyleyen Şahin, “Bunlara hep karşı çıktılar. Türkiye solu, Türkiye'de yapılan her şeye karşı çıkmıştır. Hâlâ aynı gen devam ediyor. Bu CHP ve onunla birlikte hareket edenler, Türkiye'de yapılan her güzel şeye hep karşı çıkmışlardır. Türkiye'nin yakın siyasi tarihi 'istemezükçüler' ile taş üstüne taş koyanların mücadelesiyle geçmiştir ama sonunda hep taş üstüne taş koyanlar kazanmıştır” dedi.

"1915 Çanakkale Köprüsü açılışında gözümüz diğer siyasi partilerin genel başkanlarını da aradı"

“1915 Çanakkale Köprüsü”nün 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını hatırlatan Şahin, “Açılışa Güney Kore Başbakanı da katıldı. Gözümüz bu ülkede diğer siyasi partilerin genel başkanlarını da aradı. Bu ülke bizim değil mi? Hem yazılı hem sözlü davet edildiler, hiçbiri yoktu” ifadelerini kullandı.

"Altılı ittifak, Türkiye'deki vesayet düzenini hortlatmak istiyor"

Şahin, 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklamasını eleştirerek “Altılı ittifak, cumhurbaşkanını yeniden meclise seçtirerek Türkiye'deki vesayet düzenini hortlatmak istiyor. Bunların adı millet ama millete falan güvenmiyorlar. Biz de istiyoruz ki millet bundan sonra cumhurbaşkanını seçmeye devam etsin yiğitçe diyemiyorlar çünkü ipleri başka yerin elinde” diye konuştu.

"Artık başbakanlık kaldırıldı Meral Hanım"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden vazgeçip yeniden parlamenter sisteme geçmenin hayal olduğunu savunan Şahin, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cumhurbaşkanı adayı olma çağrısı yaptı.

Şahin, “Bu sevdadan vazgeçin. Artık başbakanlık kaldırıldı Meral Hanım. Bu sistemin de gelmesi mümkün değil. 'Başbakan olacağım' falan diye ortalarda dolaşma, millete de söyleme. Gülünç duruma düşüyorsunuz. Yüreğin yetiyorsa cumhurbaşkanı adayı ol, çık Tayyip Beyin karşısına” ifadelerini kullandı.

Şahin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının henüz belli olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Sayın Kılıçdaroğlu olması gerekir"

“Millet İttifakı'nın 6 partisi bir araya gelmiş, cumhurbaşkanı adayı arıyor. Bizim iktidar partisi Cumhur İttifakı'nı kurdu. Kim cumhurbaşkanı adayımız? Recep Tayyip Erdoğan çünkü bu ittifakın en büyük partisi AK Parti'dir. Diğerleri de 'Tamam, bizim cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.' diyor. O ittifakta yer alan 6 siyasi partide en büyük parti CHP. Aslında normal olması gereken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Sayın Kılıçdaroğlu'nun olması. Diğer partiler de demesi lazım ki 'Bu ittifakın en büyük partisi, ana muhalefet partisi genel başkanı sayın Kılıçdaroğlu'dur, bizim cumhurbaşkanı adayımız da Kılıçdaroğlu'dur.' Diyemiyorlar. Niye? Güvenmiyorlar ki Sayın Kılıçdaroğlu'na güvenmiyorlar. Peki, güvenmediğiniz yerde niye birlikte oluyorsunuz?” (AA)