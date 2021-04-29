Cumhurbaşkanlığı üyesinden iktidara eleştiri: Bakanlıkların kendi politikaları var, fakat ülkenin bir su politikası yok

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Lütfi Akça, Meclis’teki İklim Komisyonu’na sunum yaptı. Su konusunda “kurumlar arasında görev ve yetki açısından otorite sağlayacak bir kurulun oluşmadığı”nı ifade eden Akça, planlama çalışmalarına da değinerek "çok plan olduğunu ancak uygulanmadığını” söyledi. “Çünkü hem yasal hem kurumsal olarak uygulama ayakları oluşmadı” diyen Akça, bakanlıklar arasında bazı konularda “sen yapacaksın, ben yapacağım” çekişmesi olduğuna dikkati çekti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Akça, “Bu da çok ciddi bir idari sorun, organizasyon sorunu ve bu sorunun hâlâ devam ettiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Su politikasının çok parçalı olmasında 6 farkı yasanın olmasının etkili olduğunu da vurgulayan Akça, “Bu 6 kanunun birbirleriyle herhangi bir irtibatı, bütünlüğü yok. O yüzden de bakanlıkların kendi politikaları var fakat ülkenin bir su politikası yok” görüşünü aktardı.

“Su kaynaklarını koruma durumunda bir şanssızlık olduğunu” belirten Akça, “Çok tesis yapıyoruz, yüzde 90-95 seviyesinde arıtacak tesislerimiz var fakat netice alamıyoruz. Su kaynaklarımızın sadece yüzde 37’si temiz veya az kirli” diye de konuştu.

Göl ve sulak alanların tehdit altında olduğunu vurgulayan Akça, su yönetiminde de sağlıklı ve güvenilir verinin toplanamadığını aktardı.

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