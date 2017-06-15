"Cumhurbaşkanlığı Türkiye'nin itibarını çiğnedi, danışmanlarınız kim ve ne kadar maaş alıyorlar?"

Cumhuriyet yazarı Özgür Mumcu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaç danışmanı olduğu ve bunların ne kadar ücret aldığına ilişkin soruları "kamuoyunu ilgilendirmez" diyerek yanıtsız bırakan Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı'na tepki gösterdi. "Danışmanlarınız kim ve ne kadar maaş alıyorlar? Malawili ve Ugandalı başkan danışmanlarının kimliğini ve maaşını bilip ülkemizdekini bilemememiz bir hayli tuhaf değil mi?" diyen Mumcu, "Türkiye’nin itibarını çiğneyen bu yanıtı veren Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı’nın amacı milletten bilgi saklamak ve ülkemizi Üçüncü Dünya diktatörlüklerinden aşağı seviyede göstermek midir?" ifadesini kullandı.

Özgür Mumcu'nun "Bana danışmanını söyle" başlığıyla yayımlanan (15 Haziran 2017) yazısı şöyle:

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin 98 danışmanı var. Maaşlarının senelik toplamı yaklaşık 2 milyon 300 bin dolara denk geliyor. Bunlara ek 77 bakan ve 22 daimi sekreter de başkan Museveni’nin emrinde. Uganda medyasında bu kadar çok danışmanın ne işe yaradığı sorgulanıyor. Danışmanların aldıkları parayı hak edip etmedikleri tartışılıyor. Şaşırmayın. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 2017 Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Uganda, Türkiye’den 43 basamak yukarıda. Öyle olmasa bu bilgileri Uganda’nın önemli gazetelerinden Daily Monitor’dan öğrenmem mümkün olmazdı.

Malawi medyasında, başkan Arthur Peter Mutharika’nın gereksiz sayıda danışmanı olduğuna ve bunların kamu kaynaklarından nemalandığına dair haberler yer aldı. Malawi hükümeti derhal bir basın açıklamasıyla vaziyete açıklık getirdi. Açıklama, başkan danışmanı sayısının da danışmanların maaşlarının da kamuya açık bilgiler olduğunun altını çiziyor. İddiaları çürütmek amacıyla danışmanların isimleri, dereceleri ve maaşları basın açıklamasına eklenmiş. Dileyen Malawi Haber Ajansı, Mana’dan konunun ayrıntısını öğrenebilir. Malawi, Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye’den 85 basamak yukarıda.

Güney Afrika’da başkan Jacob Zuma’nın danışman sayısı ve maaşları tartışma konusu olduğunda bir milletvekilinin talebi üzerine başkanlık ofisi danışman sayısını, kim olduklarını ve maaşlarını resmen açıkladı. Güney Afrika, Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye’den 124 basamak yukarıda.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir, 2016’da 10 yeni danışman atadı. İnanır mısınız, Başkan Kiir’in eski başkan yardımcısı ve şimdiki rakibinin muhalefetteki Sudan Halk Özgürlük Hareketi’nden kimsenin danışman atanmaması eleştirildi. 2011’de bir iç savaştan sonra kurulmuş olan Güney Sudan, Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye’den 10 basamak yukarıda.

ABD’de başkan danışmanları önemli bir konu. Danışmanlar Kongre ve Senato’nun denetimi altında.

Bütün bunları bana yazdıran Cumhuriyet gazetesi muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı’na Bilgi Edinme Kanunu kapsamında sorduğu soruya aldığı yanıt. Soru basit: “Kaç danışman var ve maaşları ne kadar.” Yanıt daha da basit “Sana ne”.

Haksızlık ettim yanıt şöyle: “Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır.”

Yani Türk kamuoyunun Uganda, Malawi, Güney Afrika hatta neredeyse Güney Sudan kamuoyu kadar değeri yok.

“Milletin adamı”nın Halkla İlişkiler Başkanlığı milletten neden kaçmaktadır? Ne gizlenmektedir?

Uganda ve Malawi’de açıklanmasında sakınca olmayan bilgiler bizde neden devlet sırrı gibi saklanmaktadır?

Danışmanlarınız kim ve ne kadar maaş alıyorlar?

Malawili ve Ugandalı başkan danışmanlarının kimliğini ve maaşını bilip ülkemizdekini bilemememiz bir hayli tuhaf değil mi?

Türkiye’nin itibarını çiğneyen bu yanıtı veren Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı’nın amacı milletten bilgi saklamak ve ülkemizi Üçüncü Dünya diktatörlüklerinden aşağı seviyede göstermek midir? Sayın cumhurbaşkanı herhalde bu konuya bir açıklık getirecektir.