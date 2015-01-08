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Cumhurbaşkanlığı: Terörün dini, milleti yoktur, şiddetle kınıyoruz

'Dini ve kültürel farklılıkları düşmanlık gerekçesi olarak sunma girişimleri karşısında hepimiz ortak tavır sergilemliyiz

08 Ocak 2015 09:08

Cumhurbaşkanlığı, Paris’teki silahlı saldırıyı kınayarak “Paris’te yaşandığı türden terör saldırıları, farklılıklara tahammülsüzlüğün ve nefret söylemlerinin yol açtığı gerginlikler, dini ve kültürel farklılıkları düşmanlık gerekçesi olarak sunma girişimleri karşısında hepimizin ortak tavır sergilemesi büyük önem taşımaktadır” denildi.

Açıklama şöyle:

“Türkiye olarak, ‘Charlie Hebdo’ dergisinin Paris’teki merkezinde 12 kişinin hayatını kaybetmesine ve 20 kişinin yaralanmasına yol açan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve müttefik ülke Fransa’ya bu acılı gününde başsağlığı diliyor, saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmelerini bekliyoruz. Bu vesileyle, terörün dininin ya da milliyetinin olamayacağını ve hiçbir gerekçeyle mazur gösterilemeyeceğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Paris’te yaşandığı türden terör saldırıları, farklılıklara tahammülsüzlüğün ve nefret söylemlerinin yol açtığı gerginlikler, dini ve kültürel farklılıkları düşmanlık gerekçesi olarak sunma girişimleri karşısında hepimizin ortak tavır sergilemesi büyük önem taşımaktadır."

 

'Fransız halkının yanındayız'

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Paris’teki saldırıya ilişkin şöyle konuştu: “Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak gerekçesi ne olursa olsun her türlü teröre ve şiddete karşı en açık ve net tavrı almış bir ülkeyiz. Bu saldırıyı da bu terörü de en güçlü şekilde kınıyoruz ve bu zor günde Fransız halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hiçbir gerekçe bu tarz bir terör faaliyetini mazur gösteremez. Bu faaliyetlerin zaten tırmanmakta olan kültürel gerilim alanlarına, çatışma alanlarına dönüşmesine engel olunması lazım.” 

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