“Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesi, yerel medyayı nefes alamaz hale getirdi”

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesine ilişkin şikâyetlerini aktardığı bugünkü yazısında, “Son genelge, Başkan Günel’in de ifade ettiği üzere, yerel medyayı nefes alamaz hale getirdi. Özellikle internet gazeteleri, ilan ve reklamların genelge sonrası bıçak gibi kesilmesi yüzünden çok zor günler geçiriyor” dedi.

Her iki başkan da ‘tasarruf genelges’nin belediye hizmetlerini vurduğunu, kreş bile yapamadıklarını anlattığını belirten Yarkadaş, Başkan Günel’in “Genelge yüzünden gazete aboneliklerimizi sonlandırmak zorunda kaldık. Keza dergileri de öyle… Oysa ki; belediyeler özellikle yerel medyanın ayakta kalabilmesi için bütçelerinden kaynak ayırmak zorunda. Çünkü; yerel medya bizim göremediklerimizi yazıyor, uyarıyor, bilgi veriyor. Bu yayın organları yaşamalı” ifadelerini aktardı.

“14 yıl önce kurucusu ve sahibi olarak yayın hayatına soktuğum Gerçek Gündem adlı internet gazetesini devrettiğim ve hiçbir ticari faaliyetim kalmadığı için artık rahatlıkla yazabilirim. Son genelge, Başkan Günel’in de ifade ettiği üzere, yerel medyayı nefes alamaz hale getirdi. Özellikle internet gazeteleri, ilan ve reklamların genelge sonrası bıçak gibi kesilmesi yüzünden çok zor günler geçiriyor” diyen Yarkadaş, devamında da şunları kaydetti:

Bu bağlamda, Başkan Ömer Günel, tasarruf genelgesinin hizmetleri aksattığını da vurguluyor. Zira; son genelgeye göre, artık geçici işçi de alamıyorlar. Bu ise dolayısıyla hem işsizliğin artmasına, hem de hizmetlerin aksamasına neden oluyor.

Genelgenin özellikle CHP’li belediyeleri vurduğu aşikar… Çünkü; iktidar CHP’li başkanları hep mercek altında tutuyor. Başkanlar ise sıkıntı yaşamamak için genelgeye uyma zorunluluğu hissediyor. Bu da hizmetlerin aksamasına yol açıyor, belediye yönetimleri ile medya kuruluşlarını karşı karşıya getiriyor. Kısacası; genelge CHP’li belediyeleri zora sokuyor.”

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