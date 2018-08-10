T24 LogoT24 Logo
Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden dolar yorumu: Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak!

"Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz"

10 Ağustos 2018 22:31

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile yaşanan gergin sürece ve dövizdeki artışa ilişkin değerlendirmede bulundu. "Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'Her şey çöktü, bitti.' diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar” ifadesini kullanan Kalın, “Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak. Hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulunan Kalın şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye’nin iradesini yıldıramaz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra her şey çöktü, bitti diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar. Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak. Hep birlikte #Kazanacağız”

 

ETİKETLER

dolarekonomicumhurbaşkanlığısözcüibrahim kalın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24