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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Vize krizinin kısa süre içerisinde çözüleceğine inanıyorum

"Kerkük'te güvenliğin sağlanması son derece önemli"

18 Ekim 2017 17:59

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile yaşanan vize kriziyle ilgili, "Krizin kısa süre içerisinde çözüleceğine inanıyorum" dedi.

TRT World'ün açılış töreninde konuşan Kalın, ABD ile vize krizi konusunda görüşmeler devam ediyor, iyi bir noktaya doğru gidiliyor, detaylar birkaç gün içinde netleşecek.Biz bu işin çözülmesinden yanayız ama gelen heyet bu işi bitirmek üzere yetkilendirilmiş bir heyet değil, bizim görüşlerimizi Washington'a götürecek" diye konuştu.

Kalın ayrıca, "Kerkük'te güvenliğin sağlanması son derece önemli, Türkmenlerin zarara uğramaması için yoğun bir diplomasi yürütüyoruz" dedi ve Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açıldığı bilgisini verdi.

Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:

Yakın vadede vize sorunun çözüleceğine inanıyorum.
İki ülke içişleri, dışişleri ve adalet bakanlıkları arasında daha sağlıklı bilgi alışverişi sağlanması isteniyor, konsüler erişim sağlanmasında mutabakat sağlanıyor.

 

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İbrahim KalınABDvize krizi

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