Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'a yeni görev

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından oluşturulan Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekilliği'ne Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı getirildi.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ilk toplantısını Çankaya Köşkü'nde yaptı. İki saat süren toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekilliği'ne Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı getirdi.

Toplantıda kurulun işleyişi, önümüzdeki dönemde bakanlıklarla koordinasyon içinde atılacak adımlar konuşuldu, ana hatlarıyla uluslararası ilişkilerle Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü operasyonlar gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 kurul üyesinden uluslararası ilişkiler, güvenlik politikaları ve ikinci 100 günlük icraat planı kapsamındaki projeler konusunda uyum halinde çalışma talimatı verdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Haziran ayında da Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Üyeliğine atanmıştı.