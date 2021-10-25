Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesinin teyit edilmiş olması memnuniyet vericidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesinin ilgili büyükelçilikler tarafından teyit ve temin edilmiş olması memnuniyet vericidir” dedi.

Aralarında Almanya, Fransa ve ABD'nin de bulunduğu 10 ülkenin büyükelçilerinin iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki taleplerini belirtmelerine karşılık Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçileri "istenmeyen adam" olara ilan edeceğini söylemişti. Bugün ise büyükelçiliklerden gelen açıklamalar ile siyasetin tansiyonu düştü.

Sözcü Kalın konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hiç kimse Türkiye’nin bağımsızlığına ve egemenliğine gölge düşüremez." diye konuştu.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye herkesle iyi ilişkiler geliştirme çabasındadır; kimseyle kriz arayışında değildir"

“Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu sayesinde Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesinin ilgili büyükelçilikler tarafından teyit ve temin edilmiş olması memnuniyet vericidir. Hiç kimse Türkiye’nin bağımsızlığına ve egemenliğine gölge düşüremez. Diplomasi, bir milletin hakkını, hukukunu ve onurunu korumak için yapılır. Türkiye herkesle iyi ilişkiler geliştirme çabasındadır. Kimseyle kriz arayışında değildir. Karşılıklı çıkar ve saygı esasına binaen her alanda büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” (İHA)