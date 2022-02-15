Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, 16-17 Şubat'ta Filistin ve İsrail'e gidecek

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, 16-17 Şubat'ta Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek.</p>\n<div>\n<p>Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, heyetin Filistin'de Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edilmesi ve ülke yetkili makamlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor.</p>\n<p>Heyet, İsrail ziyaretinde ise İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıklarını ele alacak ve siyasi istişarelerde bulunacak.</p>\n<div>\n<div id="article-content">\n<div>\n<p>Herzog’un Türkiye’yi 9-10 Mart tarihlerinde ziyaret etmesi bekleniyor. Bu esnada İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in de Antalya’daki Diplomasi Forumu toplantılarına katılacağı belirtiliyor.</p>\n</div>\n</div>\n</div>\n<div>\n<div>\n<div id="wrowblock-22982_21" data-area-id="R1_1"> </div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>