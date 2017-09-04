Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye ve Erdoğan'a saldırılması, Avrupa'daki ufuk daralmasının yansıması

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, \"Almanya ve Avrupa\'nın temel sorunlarının adeta yok sayılarak Türkiye ve Erdoğan\'a saldırılması, Avrupa\'daki ufuk daralmasının yansıması. Merkel ve Schulz\'un tartışma boyunca ayrımcılık ve yükselen ırkçılığa hiç değinmemiş olması Alman siyasetinin geldiği noktayı gösteriyor\" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 24 Eylül\'de yapılacak genel seçim öncesi, bir televizyon programında ilk ve son kez karşı karşıya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti Lideri Martin Schulz\'un Türkiye\'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulunarak, Merkel ve Schulz\'un tartışma boyunca ayrımcılık ve ırkçılığa değinmediğine dikkat çekti. Türkiye\'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a saldırılmasının, Avrupa\'daki ufuk daralmasının yansıması olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şunları kaydetti:

\"Dün akşam Merkel ile Schulz arasındaki seçim tartışması programına Türkiye\'nin ve Cumhurbaşkanı\'mız Erdoğan\'ın damga vurması bir tesadüf değil. Almanya & Avrupa\'nın temel & acil sorunlarının adeta yok sayılarak Türkiye-Erdoğan\'a saldırılması, Avrupa\'daki ufuk daralmasının yansıması. Avrupa\'daki Türkiye karşıtlığı, temel sorunları öteleme ve düşman bir \'öteki\' üzerinden kendini rahatlatma aracına dönüşmüş durumda. Kendini, hasım bir öteki üzerinden tanımlayan toplumlar kendi kimliklerini hiç bir zaman bulamazlar. Bu en çok o topluma zarar verir. Ana akım Alman siyasetinin popülizme ve ötekileştirmeye-düşmanlaştırmaya boyun eğmesi sadece ayrımcılığı ve ırkçılığı körükler. PKK ve FETÖ gibi örgütlere açıkça kucak açan Almanya, demokrasiyi değil teröristleri ve darbecileri savunduğunun farkında değil mi? Alman seçimlerini hangi partinin kazanacağının çok bir önemi yok. Çünkü hangi zihniyetin kazanacağı artık belli oluyor. Merkel ve Schulz\'un tartışma boyunca ayrımcılık/yükselen ırkçılığa hiç değinmemiş olması Alman siyasetinin geldiği noktayı gösteriyor\"